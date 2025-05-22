В Нижнем Тагиле дело поджигателей квартиры на улице Красноармейской передано в суд

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух молодых людей — Савелия Русских и Ильи Пастухова, которые обвиняются в поджоге квартиры и покушении на убийство.

Напомним, в ночь на 1 октября в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской, 57 произошёл пожар в квартире, в результате которого пострадала 78-летняя пенсионерка и погибла кошка женщины. По словам сына женщины, злоумышленники залили горючее между входными дверями квартиры.

По горячим следам сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих местных жителей. Один из них снимал квартиру в Екатеринбурге, а второй проживал на Вагонке.

«Одного задержали в Екатеринбурге, где он в настоящее время проживает в съёмной квартире, его соучастник — житель Дзержинского района Нижнего Тагила. Информация, ранее размещённая в некоторых СМИ, о том, что нападавшие отомстили бабушке за помощь бойцам СВО, не соответствует действительности. Подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей», — сообщал ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).