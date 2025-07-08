Появились новые подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле на плотине у завода

В распоряжении АН «Между строк» оказались новые подробности трагического ДТП, которое произошло в ночь на 8 июля на плотине в районе Лисьей горы. Оказалось, что погибшие девушки ранее учились в одном классе. По неподтверждённым данным, молодой человек по имени Александр, который получил водительские права менее года назад, на отцовском Lexus забрал 20-летних Анастасию Ш. и Веронику Б. из ночного клуба, где молодые люди вместе развлекались. Автомобиль изначально он позаимствовал для того, чтобы съездить на заправку. Пока они катались, им пришла в голову идея снять видео с трюком на автомобиле, однако, после нескольких дублей, автомобиль занесло, и он оказался на дне Тагильского пруда.

По мнению очевидцев, несмотря на серьёзное столкновение с бетонным ограждением и чугунным забором, водитель и пассажиры внедорожника были живы на момент падения автомобиля в воду. Скорее всего, Lexus быстро затопило, и молодые люди погибли от недостатка воздуха. Сейчас транспортное средство достали из пруда, погрузили на эвакуатор и увезли.