В Екатеринбурге осудили мужчину за избиение девятилетних одноклассников сына

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор 56-летнему мужчине. Его признали виновным в избиении двух девятилетних мальчиков, одноклассников его сына. Суд установил, что 13 января 2025 года мужчина увидел возле школы № 181 двух мальчиков, которые, по словам его супруги, задирают их сына.

Мужчина, разозлившись, подошёл к ним, схватил одного мальчика за одежду и ударил его кулаком по лицу. Затем он ударил другого мальчика по лицу и толкнул его, так что тот упал на землю.

«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела осуждённый не признал вину, однако добровольно выплатил потерпевшим компенсацию морального вреда, принёс извинения», — отметили в суде.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Прокуратура изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования, в том числе и в части переквалификации судом деяния осужденного со ст. 213 УК РФ (хулиганство) на ст. 116 УК РФ (побои).