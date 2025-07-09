В Нижнем Тагиле старик сбил старушку на зебре

Сегодня, 9 июля, около 10:00 в Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе у школы № 44 произошло ДТП.

74-летний водитель Geely, двигаясь по улице Пархоменко со стороны улицы Ломоносова, сбил 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по зебре. В результате аварии женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу.

По словам водителя, имеющего 43-летний стаж вождения, он не заметил пешехода вовремя, попытался затормозить, но избежать наезда не удалось. В отношении него составлен протокол по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу).

На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены неудовлетворительные дорожные условия: отсутствовали дорожные знаки «1.23» («Дети») и «8.2» («Зона действия»). Обслуживающей организации выдано предписание на устранение нарушений.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.