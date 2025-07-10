На новом мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле обнаружено тело неизвестной женщины

Накануне, 9 июля, на территории мусоросортировочного комплекса (МСК в районе Рогожино) в Нижнем Тагиле обнаружено тело женщины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«После разгрузки мусоровоза на ленте конвейера работники предприятия, осуществляющие сортировку, обнаружили труп женщины. На место сразу были вызваны правоохранители», — говорится в сообщении.

На предприятии подчеркнули, что каждый мусоровоз, прибывающий на территорию комплекса, оснащён системой ГЛОНАСС, с помощью которой можно отследить маршрут транспортного средства и определить, в каких точках города собирали мусор.

В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев АН «Между строк» воздержались.