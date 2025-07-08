В Нижнем Тагиле мужчина получил уголовную судимость за оскорбление судебных приставов

42-летний житель Нижнего Тагила на приёме у судебного пристава попросил снять арест со счетов в банке, который был наложен на его сбережения в рамках исполнительного производства, но получил обоснованный отказ. Такой ответ его разозлил, и должник, не сдержав эмоций, стал оскорблять судебного пристава.

«Судебный пристав призывала посетителя к соблюдению порядка, просила его успокоиться, на что он никак не реагировал и только больше распалялся. После чего он вышел, хлопнув дверью», — отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В коридоре он продолжил громко нецензурно выражаться, на что ему сделала замечание другая пристав, в обязанности которой входило обеспечение порядка в отделении. Однако вместо того, чтобы образумиться, мужчина оскорбил и её тоже.

Позже на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Суд приговорил грубияна к исправительным работам сроком на один год и компенсации морального вреда приставам, пострадавшим от оскорблений осуждённого, в размере 10 тысяч рублей каждой.