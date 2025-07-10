Денис Новоженов: 80% выпускников школ покидают Нижний Тагил

Из Нижнего Тагила, второго по численности населения города Свердловской области, уезжают 80% выпускников школ. Об этом в ходе своего выступления на международной промышленной выставке «Иннопром» сообщил вице-президент «ЕВРАЗа», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Топ-менеджер отметил, что сам родился в Нижнем Тагиле, и ещё со школы «чётко знал свой путь» — поступление в технический вуз, а потом работа на одном из городских предприятий.

«И мне посчастливилось пойти на НТМК. И практически все мои друзья пошли по такому пути. И это был стандарт, мало кто уезжал. А сейчас 80% выпускников школ покидают город в поисках лучшей судьбы и лучших институтов, в тот же Екатеринбург. Перед нами серьёзный вызов, потому что – а кто же будет работать на нашем высокотехнологичном производстве? И через этот вопрос мы приходим к тому, а какие города должны быть, чтобы молодёжь оставалась, чтобы молодые люди создавали семьи, рожали детей, чтобы было куда направить своих детей, чтобы рожали больше детей и становились многодетными семьями, чтобы была хорошая работа?» — цитирует Новоженова издание «Накануне».

Денис Новожёнов полагает, что на ситуацию влияют три фактора: уровень образования, состояние здравоохранения и качество городской среды. И, судя по его выступлению, муниципалитет не очень успешно справляется с этими проблемами.

«Школа должна хорошо учить тому, что нужно, желательно в инженерном классе, чтобы потом пойти в Горно-металлургический колледж в Нижнем Тагиле или филиал УрФУ, там научиться тому, что нужно на предприятии, и пойти по проторенной дорожке», — пояснил вице-президент «ЕВРАЗа».

Также Новоженов заострил внимание на плачевной ситуации с медициной в городе.

«Без медицины вообще никуда. К сожалению, советскую систему медицины потеряли, но, к большой радости, наверное, наших товарищей, которые свои медицинские модели нам прислали. И сегодня получить качественную медицинскую услугу в Нижнем Тагиле довольно сложно», — добавил топ-менеджер.

Денис Новоженов полагает, что создание комфортной городской среды включает в себя не только развитие транспортной инфраструктуры, включая дороги, ливневые канализации и системы водоотведения, но и развитие спортивной и культурной жизни, а также заботу об экологии.

По его мнению, «ЕВРАЗ» активно сотрудничает с муниципалитетами в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и инвестирует значительные средства в строительство новых объектов. Это, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест.