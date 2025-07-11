Тагильский weekend топ-5: уличное кино, сессия настольных игр, рок-концерт, картины из ткани и фестиваль Холи

О том, чем заняться с 12 по 13 июля
В маленьких провинциальных городах полицейские на всякий случай не выбивают показания из преступников, потому что скорее всего их мамы дружат. Ну а мы предлагаем вам на предстоящие выходные насыщенную программу для интересного досуга. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой!
Фестиваль уличного кино (16+)
12 июля 18:00
Кинотеатр «Красногвардеец»
В Нижнем Тагиле пройдёт 12-й Фестиваль уличного кино. В кинотеатре «Красногвардеец» покажут внеконкурсную программу «Лучшее за прошлые годы».
В программе — 5 короткометражных фильмов нового поколения талантливых российских режиссёров: романтичная драма «Авокадо» (16+), драма «Большая восьмерка» (12+), «Как разжечь потухший огонь» (12+), драма «MY VR» (12+), комедия «Сказка о рыбке. Не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку-молодцу перед сном в среду» (12+).
Сеансы будут проходить каждую среду и субботу в 18:00 в малом зале, вход свободный.
Сессия настольных игр сообщества «Слон» (12+)
12 июля 12:00 – 18:00
Центральная городская библиотека
Все любители настольных игр смогут показать свои умения на еженедельной игротеке. Интересные игры, опытные ведущие, которые помогут разобраться в правилах даже новичкам, и теплая дружеская атмосфера.
Концерт рок-группы «Специальная суббота» (18+)
12 июля 20:00
Бар «Гора»
Концерт группы «Специальная суббота» в субботу. В программе известные рок хиты и авторские композиции.
Мастер-класс по созданию картины из тканей (12+)
13 июля 14:00
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4
Музей приглашает на мастер-класс по созданию картины из лёгких тканей. В качестве образца — работа Елены Воропаевой «Ангел пролетел».
Фестиваль Холи (0+)
12 июля 13:00
ТЦ «Квадрат»
В ТЦ «Квадрат» состоится красочное безумие, а именно фестиваль Холи, где вы сможете обсыпать друг друга красками с ног до головы, а потом окунуться в приятную пену.
На празднике вас ждут:
— Весёлый бой красками и удивительный салют.
— Сногсшибательная цветная дымовуха.
— Милые призы для юных участников.
— Целая тонна пены для самых зажигательных танцев.
— Сахарная вата для всех детей.