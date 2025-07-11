Тагильский weekend топ-5: уличное кино, сессия настольных игр, рок-концерт, картины из ткани и фестиваль Холи

О том, чем заняться с 12 по 13 июля

В маленьких провинциальных городах полицейские на всякий случай не выбивают показания из преступников, потому что скорее всего их мамы дружат. Ну а мы предлагаем вам на предстоящие выходные насыщенную программу для интересного досуга. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой!

Фестиваль уличного кино (16+)

12 июля 18:00

Кинотеатр «Красногвардеец»

В Нижнем Тагиле пройдёт 12-й Фестиваль уличного кино. В кинотеатре «Красногвардеец» покажут внеконкурсную программу «Лучшее за прошлые годы».

В программе — 5 короткометражных фильмов нового поколения талантливых российских режиссёров: романтичная драма «Авокадо» (16+), драма «Большая восьмерка» (12+), «Как разжечь потухший огонь» (12+), драма «MY VR» (12+), комедия «Сказка о рыбке. Не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку-молодцу перед сном в среду» (12+).

Сеансы будут проходить каждую среду и субботу в 18:00 в малом зале, вход свободный.

Сессия настольных игр сообщества «Слон» (12+)

12 июля 12:00 – 18:00

Центральная городская библиотека

Все любители настольных игр смогут показать свои умения на еженедельной игротеке. Интересные игры, опытные ведущие, которые помогут разобраться в правилах даже новичкам, и теплая дружеская атмосфера.

Концерт рок-группы «Специальная суббота» (18+)

12 июля 20:00

Бар «Гора»

Концерт группы «Специальная суббота» в субботу. В программе известные рок хиты и авторские композиции.

Мастер-класс по созданию картины из тканей (12+)

13 июля 14:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

Музей приглашает на мастер-класс по созданию картины из лёгких тканей. В качестве образца — работа Елены Воропаевой «Ангел пролетел».

Фестиваль Холи (0+)

12 июля 13:00

ТЦ «Квадрат»

В ТЦ «Квадрат» состоится красочное безумие, а именно фестиваль Холи, где вы сможете обсыпать друг друга красками с ног до головы, а потом окунуться в приятную пену.

На празднике вас ждут:

— Весёлый бой красками и удивительный салют.

— Сногсшибательная цветная дымовуха.

— Милые призы для юных участников.

— Целая тонна пены для самых зажигательных танцев.

— Сахарная вата для всех детей.