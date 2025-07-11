Прокуратура выявила в аптеке Нижнего Тагила факт незаконной продажи рецептурных препаратов

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения. Выяснилось, что в аптеке на улице Окунева неустановленным лицом предъявлено семь рецептов, выписанные на имя 31-летнего пациента, дающие право на приобретение сильнодействующего лекарственного средства, подлежащего предметно-количественному учёту, с признаками подделки.

На предъявленных рецептурных бланках были проставлены печати лечебного учреждения и лечащего врача. Вместе с тем, в соответствии с журналами учёта рецептурных бланков, указанные рецепты медицинским учреждением данному гражданину не выписывались.

На основании названных рецептов фармацевт аптеки отпустил 12 упаковок лекарственного препарата. По выявленным нарушениям прокуратура Дзержинского района направила материалы проверки в орган предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.