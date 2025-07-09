Цыгане похитили жителя Нижнего Тагила, держали в рабстве, чтобы женить его на «своей», а потом отправить на СВО ради выплат 

Тагильчанин Вадим попал в тяжёлую жизненную ситуацию — из-за пристрастия к алкоголю он потерял работу, и от него отвернулись все родные и близкие. В поисках хоть какого-нибудь заработка мужчина попал под влияние местных цыган, которые пообещали ему большие деньги. Тогда предприимчивые представители кочующего народа перевезли его сначала в Екатеринбург, а потом на самолёте в Воронеж, где ему и подобрали невесту из «своих», сообщает «Русская община» Ярославля.

Но женитьба была лишь первым шагом аферистов к осуществлению изначального плана, который заключался в отправке новоиспечённого жениха на СВО, чтобы получать за него положенные по закону выплаты. Всё это время мужчину держали в состоянии алкогольного опьянения, чтобы он не мог оценить ситуацию трезво.

Однако в военкомате Воронежа добровольцу отказали из-за состояния здоровья. Тогда его перевезли в Ярославль, где так же попытались отправить в зону проведения СВО. Когда и там ничего не вышло, мужчину просто оставили одного на вокзале, где его заметили сотрудники полиции и забрали в отделение на ночь. Утром его привели в дом ночного пребывания, но там Вадима принять не смогли, так как у него есть место постоянной регистрации. Тогда сотрудники социального учреждения обратились в ярославскую АНБО «Безнадёга», помогающую людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, где мужчина получил приют.

Сейчас тагильчанин находится в социально-реабилитационном центре под присмотром специалистов. По словам общинников, Вадим уже несколько дней не пьёт, постепенно возвращается к нормальной жизни и получил возможность зарабатывать деньги на своё пропитание. Позднее ему предстоит решить, останется ли он в Ярославле или вернётся в родной город. Из квартиры, в которой Вадим зарегистрирован в Нижнем Тагиле, его выгнала родная сестра за беспробудное пьянство.