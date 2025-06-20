Тагильский weekend топ-6: литературный променад на Демидовской даче, квест «Знаем. Помним. Гордимся», экосвоп, кинолекторий «Кинокультура», акция «Вспомним всех поимённо», муз-лото «Певучий случай» 

О том, чем заняться 21 и 22 июня

Разводы масла в лужах строят грустные гримасы, а мы продолжаем улыбаться под зонтами. Приготовьтесь к насыщенной программе на эти выходные, где каждый найдёт что-то интересное для себя. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой!

Литературный променад на Демидовской даче (6+)

21 июня, 15:00-16:00

Музей «Демидовская дача»

Музей «Демидовская дача» и Центральная городская библиотека приглашают Вас на первый Литературный променад!

Погрузитесь в удивительный мир «Маленького принца» – трогательной и мудрой сказки Антуана де Сент-Экзюпери. В этот день вас ждёт увлекательное путешествие по станциям: от песчаных просторов пустыни до загадочных планет. Здесь вы встретитесь с Маленьким принцем, узнаете о его необыкновенных приключениях, разгадаете тайны и познакомитесь с очаровательным Лисом.

Знаем. Помним. Гордимся (12+)

22 июня, 06:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

В течение 2,5–3 часов участники пройдут по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Команды будут соревноваться в знаниях о событиях той войны, жизни тылового города, где были свои герои, без которых путь к Победе был бы более трудным и намного длиннее.

Экосвоп (12+)

21 июня, 15:00–18:30

Ул. Карла Маркса, 20а

Экологический своп – это мероприятие, направленное на бесплатный обмен предметами потребления с целью сокращения отходов и более рационального использования ресурсов. Вас ждёт развлекательная программа и интересные лекции.

Кинолекторий «Кинокультура» (18+) в «Самородке»

22 июня, 18:00

Креативный кластер «Самородок», пр. Мира, 49

Кинопоказ и обсуждение мощного триллера «Крайности» (18+) Роберта М. Янга, 1986 года.

«Крайности» – настоящая американская классика. Эта история на протяжении многих лет не сходила с театральных подмостков. В разные годы на сцене главную роль исполняли актрисы Фара Фоссет, Сьюзен Сарандон, Карен Аллен, Лорен Хаттон и Хэлен Миррен. За роль в картине Янга Фара Фоссет была номинирована на «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса. Лента держит в напряжении и вызывает массу противоречивых эмоций.

Вместе с киноведом, ведущим лектория «Кинокультура» Кириллом Ваганцевым нам будет что обсудить!

Акция «Вспомним всех поимённо» (0+)

21 июня, 15:00-18:30

Нижнетагильский парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина (на площадке у колеса обозрения)

Городское поисковое объединение «Соболь» в целях увековечения памяти военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, проводит работу с архивными документами по поиску пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В ходе работы с архивами по установлению сведений о погибших и пропавших без вести тагильчанах, по заявкам их родных были установлены и переданы семьям документы более 600 земляков. В этот день состоится приём заявок от тагильчан на поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

«Певучий случай» муз-лото (12+)

22 июня ,17:00

Фуд-корт ТРЦ «Депо», Свердловское ш., 31б

Муз-лото, но совсем не то, к которому вы привыкли. Это классическое лото, но с поворотом: вместо цифр — хиты, которые вы слышали ещё на школьной дискотеке, в машине, любимые песни вашего ребёнка. Но главное — вам не нужно ни угадывать, ни думать. Только слушать, узнавать, отмечать и кричать.