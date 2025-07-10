В Нижнем Тагиле грузовик подрезал трамвай

10 июля 2025 года в Нижнем Тагиле около 13:20 25-летний водитель грузового автомобиля Sitrak, двигаясь со стороны улицы Победы по проспекту Мира, при повороте налево на улицу Циолковского в районе дома 49/24 не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с трамваем.

«Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что трамвай следовал по городскому маршруту № 3. В салоне трамвая находились 15 пассажиров, травм никто не получил. Водитель грузового автомобиля освидетельствован на состояние опьянения, состояние опьянения не установлено. В отношении водителя грузового автомобиля сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за не предоставление преимущества транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда. По факту ДТП в Госавтоинспекции проведут проверку, будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил очередности проезда перекрёстков», — рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.