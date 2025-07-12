«Дедушка на шаре». История памятника В. И. Ленину в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начали ремонт памятника В. И. Ленину в сквере Рабочей молодёжи на улице Островского. В этом году, 7 ноября, монументу исполнится 100 лет. В ходе ремонта подрядчики очистят пьедестал от загрязнений, переберут и укрепят проблемные участки, обновят стыковочные швы и позолотят надписи. Завершить работы планируется в августе. Рассказываем историю знаменитого тагильского памятника.

Впервые идея установить памятник вождю мирового пролетариата возникла в Нижнем Тагиле в 1922 году, когда рабочие Высокогорского механического завода прочитали заметку в газете «Известия» о том, что в Житомире по инициативе рабочих в одном из городских парков был воздвигнут памятник Ленину. Депутаты-рабочие от завода тут же вышли с предложением об установке памятника Ленину в городской Совет, где вопрос был рассмотрен в рабочем порядке. Идею депутаты Совета одобрили, но реализацию её отложили — у города не было денег. К тому же первостепенной задачей в то время стояло преодоление последствий Гражданской войны и послевоенной разрухи.

После смерти Ленина в Москве была создана «особая Ленинская комиссия», перед которой ЦИК (Центральный исполнительный комитет СССР) поставил задачу увековечить память о Владимире Ильиче во всех населённых пунктах молодого советского государства. Кроме переименования улиц и площадей, комиссия объявила конкурс на лучшие проекты скульптурных изображений вождя мирового пролетариата, и по итогам этого конкурса были утверждены пять (по другим данным — семь) типовых скульптур Ленина. Заказы на изготовление утверждённых образцов были переданы на заводы Ленинграда и Подмосковья. Одной из одобренных комиссией скульптур была работа петроградского художника-оформителя и скульптора, уроженца Саратова, Василия Козлова.

Василий Васильевич Козлов (фото неизв. авт., 1932 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://images.shoutwiki.com/wikirtishchevo/9/95/Козлов_В.В.jpg)

Василий Васильевич Козлов родился 23 апреля 1887 года в многодетной семье безземельного саратовского крестьянина. Когда мальчику исполнилось 11 лет, отец в поисках работы покинул село и переехал в Петербург. Там мальчик поступил на подготовительные классы рисования при Обществе поощрения художников. В 1900 году Василий был принят в ремесленные мастерские Общества поощрения художеств, где он учился в рисовальных классах и одновременно работал в декоративно-лепном цехе. В 1906 году, получив звание ремесленника-лепщика, Козлов сдал экзамены в Академию художеств. Принимал участие в нескольких конкурсах на проекты памятников Тарасу Шевченко, Минину и Пожарскому, Лермонтову, и на каждом конкурсе получал призы и премии. Из Академии художеств Василий Козлов выпустился в статусе «вольнослушателя». Смерть Ленина открыла новое направление в советском искусстве, вошедшее в историю как «Лениниана», и скульптору Василию Козлову было суждено стать автором первого типового памятника создателю первого в мире социалистического государства. В 1930 годах Василий Козлов стал профессором скульптурного факультета Академии художеств, а также автором скульптурных портретов многих советских руководителей: Ворошилова, Кирова, Орджоникидзе, Сталина и героев труда.

Фигуру вождя по модели Василия Козлова отливали в Ленинграде на заводе «Красный выборжец». Всего было отлито более трёх тысяч экземпляров. Первым заказчиком памятника стал облисполком Уральской области. Согласно заявке, в 1924–1925 годах в Уральскую область было отправлено 32 таких памятника. Об их дальнейшей судьбе мало что известно. Самый известный «брат-близнец» нашего Ильича стоит в Невьянске перед зданием администрации города. К слову, он был открыт в один день с тагильским.

Что касается пьедестала памятника, то история его появления такова. Когда в уральских городах началась кампания по увековечиванию образа вождя мирового пролетариата, в Нижнем Тагиле тоже был объявлен конкурс на лучший проект памятника Ленину. Проектов, поданных на конкурс, было немного, а победителем стал школьный учитель черчения и рисования школы № 1 Алексей Иванович Фролов со своим проектом под названием «В. И. Ленин жив в заветах». По замыслу автора, Ильич должен был стоять на пирамиде из книг, образующих ступени; с четырёх сторон пирамида обрамлена раскрытыми книгами, на страницах которых должны быть помещены цитаты из трудов Ленина. Венчал пирамиду земной шар, на который и следовало установить фигуру вождя. Проект понравился всем членам конкурсной комиссии и был одобрен едва ли не единогласно. За победу в конкурсе Алексей Фролов получил 200 рублей премиальных и Почётную грамоту окружного исполкома.

Алексей Иванович Фролов у памятника Ленину (фото неизв. авт., 1930-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/pamjatnik-v-i-leninu//Pamjatnik-V.I-Leninu-i-ego-avtor-A.I.-Frolov.-1925-god.-Foto-iz-knigi-V.-Slukina-Demidovskie-gnezda-Nevjansk-Verhnij-Tagil-Nizhnij-Tagil..jpg)

Установить памятник поначалу хотели перед зданием бывшего Главного правления заводами (а в те годы — Горсовета), но затем решение изменили. Почему? По одной из версий, раньше на этом месте стояла деревянная Введенская церковь, и место считалось «намоленным». Как отнесутся к установке памятника верующие, которых в Тагиле было подавляющее большинство, никто из депутатов не мог себе представить. Другая версия звучит более правдоподобно. Когда на заседании Совета решался вопрос о месте установки памятника, депутаты-рабочие металлургического завода заявили, что с заводской территории памятник не будет виден из-за Входо-Иерусалимского собора, стоявшего на вершине Ягодной горы: «А то получается, что рабочие церковь будут видеть, а Ленина — нет». Поэтому решили установить памятник ближе к Входо-Иерусалимской церкви, на склоне Ягодной горы, чтобы было видно и памятник, и храм.

В августе 1925 года, не дожидаясь окончательной сметы проекта, были начаты подготовительные работы. В сентябре того же года утвердили смету, а изготовление постамента поручили артели «Мраморный кустарь».

Работы по возведению памятника Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/pamjatnik-v-i-leninu//Raboty-po-ukladke-fundamenta-pamjatnika.-9.09.-25-g.jpg) Работы по возведению памятника Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/pamjatnik-v-i-leninu//Ustanovka-stroitelnyh-lesov.-05.-09.-25-g.jpg) Работы по возведению памятника Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/pamjatnik-v-i-leninu//Rabochie-za-ukladkoj-fundamenta-pamjatnika.-25-09-25-g.jpg) Работы по возведению памятника Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/pamjatnik-v-i-leninu//Podgotovka-k-transportirovke-skulptury-na-postament.-3.11.25-g.jpg)

1 ноября 1925 года работы были практически завершены, памятник осмотрела приёмная комиссия, и 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, монумент был торжественно открыт при большом скоплении народа. На открытии присутствовали первые лица города, представители Уральского горно-металлургического треста, фотокорреспонденты газет «Уральский рабочий» и «Уральская правда». Приглашён был и автор постамента — Алексей Фролов. Он должен был выступить с речью от коллектива педагогов и учащихся городских школ, но не смог: накануне Алексей Иванович сильно простудился, и практически не мог говорить.

Открытие памятника Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/pamjatnik-v-i-leninu//Uralskij-sledopyt-Lenina-2.jpg) Открытие памятника Ленину (фото неизв. авт., 1925 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/pamjatnik-v-i-leninu//Otkrytie-pamjatnika-V.I.-Leninu..jpg)

В начале 1930-х годов на тагильский памятник Ильичу обратил внимание сам Сталин. Случилось это благодаря известным академикам-архитекторам, братьям Весниным, которые показали фото на совещании, где обсуждался проект Дворца Советов в Москве. Говорят, концепция памятника так понравилась Сталину, что он попросил обязательно учесть её при доработке проекта. Но Дворец Советов так и остался на бумаге, и тагильскому памятнику не было суждено прославиться на весь мир. Но концепция памятника стала известна всей стране, и памятники Ленину, стоящему на земном шаре и стопке книг, стали появляться в самых разных городах. Первым после Тагила такой памятник установили в Сочи, в начале 1930-х годов. Любопытно, что автором проекта памятника значится Василий Васильевич Козлов, к тому времени уже заведующий кафедрой скульптуры и малых художественных форм Академии художеств, один из «придворных» скульпторов Кремля.

Памятник В. И. Ленину в городском парке города Сочи (фото неизв. авт., 1932 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/a/e/a/8/ea8d1n91fmydno1a30.jpg)

Начиная с середины 1950-х годов, власти города стали позиционировать памятник как символ Нижнего Тагила. Памятник включили во все экскурсионные маршруты города, а ГорОНО (городской отдел народного образования) внёс в план внеклассной работы школ и средних специальных учебных заведений обязательное посещение учащимися памятника в рамках уроков по изучению родного края. Затем, с подачи партийных органов, родились традиции приёма в пионеры на площади перед памятником, посещение памятника молодожёнами, иногородними и иностранными делегациями. Памятник попал во все наборы открыток с видами Нижнего Тагила, на почтовые конверты, значки и другую сувенирную продукцию. Правда, в негласной борьбе за звание главного символа города он всё равно проиграл башне на Лисьей горе и памятнику Черепановым.

(фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора) (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора) (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора) (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора) (фото Д. Г. Кужильного, 2011 г. / с разрешения автора)

В перестроечные и постперестроечные годы над памятником сгустились тучи. Высказывались мнения о необходимости его убрать. Споры на эту тему не утихали несколько лет. В феврале 2006 года, «дедушка на шаре», как иронично называли его некоторые горожане, серьёзно пострадал от действий вандалов: фигуру Ленина свергли с пьедестала, облили краской, обезглавили и попытались утопить в городском пруду. Через день памятник нашли и отправили на реставрацию.

Сегодня памятник уже не воспринимается как символ Нижнего Тагила, но является объектом историко-культурного наследия, привлекая внимание гостей города. Площадь перед памятником регулярно чистится от снега, грязи и опавшей листвы, а сам монумент раз в год тщательно моется специальными растворами. Тагильчане перестали спорить, нужен городу памятник или нет, и стали относиться к нему как к частичке истории родного города и страны.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам альманаха «Тагильский краевед» (самиздат, 1988–2002 гг.) и Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru