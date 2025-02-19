Наследник российского престола, члены царской семьи, президенты и великие учёные. Кто из выдающихся исторических деятелей приезжал в Нижний Тагил 

Какие высокие персоны побывали в нашем городе на протяжении всей его истории? Не просто проездом, а ехали в Тагил с какой-то целью или с официальным визитом. О приезде наследника российского престола, будущего императора Александра II и его воспитателя поэта Василия Андреевича Жуковского в 1837 году знает, наверное, каждый школьник. А кто ещё из известных исторических личностей побывал в нашем городе?

Начнём с членов царской семьи. 29 июля 1868 года демидовские заводы посетил Великий князь Владимир Александрович, третий сын императора Александра II генерал от инфантерии, сенатор, президент Академии художеств. Дважды, в 1873 и 1875 году, приезжал на демидовские заводы и Великий князь Алексей Александрович, четвертый сын Александра II, глава Морского ведомства, председатель Адмиралтейств-совета. Оба приезжали с целью проинспектировать заказы военного ведомства.

14 июля 1914 года на Нижнетагильский завод на поезде прибыла принцесса Виктория Федоровна Баттенбергская, сестра русской императрицы Александры Фёдоровны и бабушка мужа королевы Елизаветы II. Цель визита была (вы не поверите!) «знакомство с природой Урала, его городами и людьми». Кроме Нижнетагильского завода, принцесса посетила так же Авроринский платиновый прииск и Усть-Утку.

Немецкий учёный и естествоиспытатель, автор книги «Флора Сибири» Иоганн Георг Гмелин в 1733 году несколько дней провёл в тагильских лесах, собирая образцы растений и насекомых. Учёный-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник Пётр Симон Паллас побывал на Выйском и Нижнетагильском заводах в 1770 году. Кроме того, он составил описание гор и лесов в границах демидовских владений на Урале, собирал образцы руд и растений. Известный географ, натуралист и путешественник, почётный член Российской Академии наук Александр фон Гумбольдт в 1820 году провёл на нижнетагильских заводах и приисках около двух недель, описывая наши места и собирая коллекции растений и минералов.

Создатель первой геологической карты европейской части России, адъюнкт по кафедре геодезии и палеонтологии, академик Петербургской академии наук Григорий Петрович Гельмерсен бывал в Нижнем Тагиле трижды: в 1820-х и в 1830-х годах в составе научных экспедиций и в 1865 году. Приезжали к нам выдающийся химик Дмитрий Иванович Менделеев и русский путешественник Василий Иванович Немирович-Данченко.

Неоднократно бывали в Нижнем Тагиле: автор «Словаря Верхотурского уезда» Иван Яковлевич Кривощеков, известный геолог и минералог Павел Владимирович Еремеев, «маршал Победы» Георгий Константинович Жуков и писатель Павел Петрович Бажов.

Также в Нижний Тагил приезжали три президента: Михаил Горбачёв (в должности президента СССР), Борис Ельцин и Владимир Путин. Дмитрий Медведев тоже был в Тагиле, но не в должности президента, а премьер-министра и заместителя председателя Совбеза.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»