В Нижнем Тагиле на городской набережной мужчина на электросамокате сбил ребёнка

В Нижнем Тагиле накануне вечером, около 21:00, на городской набережной, недалеко от дома по улице Горошникова, 64, мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку. С травмами различной степени тяжести она была госпитализирована.

«Мощность двигателя электросамоката, которым управлял мужчина, составляет 450 Вт. Данный вид транспорта приравнивается к мопеду, и для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории “М”, быть в застегнутом защитном мотошлеме и осуществлять движение в данном случае по проезжей части. Полицейские выяснили, что мужчина имеет водительское удостоверение с открытыми категориями “В, ВI, М”. Однако водитель управлял мощным средством индивидуальной мобильности с нарушениями: двигался по тротуару без мотошлема», — сообщили в ГАИ Свердловской области.

В отношении водителя полицейские составили административные материалы, предусмотренные статьей 12.6 КоАП РФ за управление без мотошлема, частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару. Также полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2.ст.12.24 КоАП РФ, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям водителя и причиненному вреду здоровью пострадавшего ребёнка. В момент происшествия водитель электросамоката был трезв.

По факту ДТП он пояснил, что не успел вовремя затормозить, когда увидел девочку на тротуаре. О том, что на электросамокате такой мощности можно передвигаться только по проезжей части, мужчина не знал.

Госавтоинспекция напоминает владельцам электротранспорта с двигателем мощнее 250 Вт, что для управления такими транспортными средствами необходимо иметь водительское удостоверение категории «М» и двигаться только по проезжей части. Также при использовании средств индивидуальной мобильности следует соблюдать правила безопасности: использовать защитную экипировку (шлем, наколенники, налокотники); быть внимательными и осторожными, сохранять безопасную скорость.