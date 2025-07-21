Штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов, конфискация криптовалюты, умные счётчики газа за деньги граждан. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-5 законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Штрафы за крипту

В Госдуме будут рассматривать законопроект, который предполагает введение штрафов за оплату товаров, услуг или недвижимости криптовалютой. Инициатива предполагает, что всю крипту, которую использовали в незаконных платежах, конфискуют, а штрафы составят от 100 тысяч рублей для физических лиц и от 700 тысяч рублей для юридических лиц. Сейчас россияне часто платят криптовалютой за видеоигры, онлайн-курсы и даже получают в ней зарплату.

Штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов и использование VPN

Депутаты Госдумы утвердили во втором чтении закон, согласно которому вводятся штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете и доступ к ним.

Штрафы составят от 3 до 5 тысяч рублей. Санкции также предлагается распространить на использование запрещённых программ для доступа к запрещённым ресурсам, включая VPN-сервисы.

Профессионалитет для повышения качества СПО

Депутаты Госдумы приняли закон, который должен способствовать повышению уровня практической подготовки выпускников среднего профессионального образования (СПО).

Появится новая форма СПО — «профессионалитет». Работодатели смогут принимать участие в управлении учебным заведением и организации образовательной деятельности на всех этапах, включая практические занятия.

Кроме того, выпускники СПО будут сдавать демонстрационный экзамен, который проходит в условиях и на оборудовании, приближённых к конкретному производству. Это позволит работодателям оценить их навыки и возможности.

Кроме того, изменения затронут ст. 14.3 КоАП РФ, касающуюся нарушения рекламного законодательства. За распространение рекламы VPN-фирм предусмотрены штрафы: для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

За повторные нарушения штрафы будут составлять от 100 до 200 тысяч рублей для граждан, от 200 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

Дополнительные средства для обеспечения лекарствами людей с редкими заболеваниями

В Госдуме приняли закон, который предполагает выделение дополнительных средств из федерального бюджета для обеспечения лекарствами пациентов с жизнеугрожающими и редкими (орфанными) заболеваниями.

Правительство получит возможность выделять межбюджетные трансферты регионам, которые не могут самостоятельно обеспечить финансирование лечения таких заболеваний.

В России около 21 тысячи человек страдают от орфанных заболеваний. Стоимость лекарств для этих пациентов очень высока — лечение одного человека обходится примерно в 2,76 млн рублей в год.

Умные счётчики газа за деньги граждан — в каждый дом

В Госдуме разработали законопроект, который может обязать оснащать квартиры интеллектуальными системами учёта газа — это комплексные приборы, которые не только автоматически передают данные, но и могут сигнализировать об утечках, а для повышения безопасности — перекрывать подачу топлива.

Умные счётчики могут начать устанавливать в многоквартирных домах. Законопроект предполагает, что займутся этим поставщики газа за деньги граждан, что принесёт им дополнительную прибыль.