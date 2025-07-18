В Нижнем Тагиле в ДТП погиб мотоциклист

В Нижнем Тагиле 17 июля около 13:00 на улице Индустриальной, 80 произошло ДТП с участием автомобиля «Рено» и мотоцикла «Хонда».

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Индустриальной, при перестроении не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда», ехавшему по правой полосе в попутном направлении.

«44-летний мотоциклист бригадой СМП был доставлен с травмами различной степени тяжести в Центральную городскую больницу № 4, где спустя 3 часа скончался», — сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Установлено, что мотоциклист управлял транспортным средством, не имея соответствующей категории на право управления, но использовал мотошлем. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния опьянения в момент ДТП. Водитель «Рено» имеет стаж вождения 21 год, нарушений ПДД за последний год не допускал, на момент аварии был трезв.

По факту ДТП будет проведено расследование.