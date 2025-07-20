Тайна, покрытая лаком. История семьи знаменитых тагильских художников Худояровых и дома, где они жили и работали

На днях стало известно о том, что администрация Нижнего Тагила выделила более 4,8 млн рублей на ремонт и реставрацию фасадов объекта культурного наследия федерального значения «Дом Исаака Фёдоровича и Вонифатия Исааковича Худояровых» по адресу улица Тагильская, дом 24. Династия художников Худояровых считается основоположниками тагильской школы росписи по металлу и авторами уникального лака, благодаря которому тагильские подносы сохраняют свои цвета на протяжении многих десятилетий.

В середине XIX века в Нижнетагильском посёлке появилась прослойка ремесленников, основным родом занятия которых являлась роспись железных подносов, посуды и предметов домашнего обихода из дерева и бересты. Одними из тех, кто стоял у истоков промысла, были старообрядцы поморского согласия Андрей Степанович Худояров и его сыновья Фёдор и Вавила. Считается, что изначально Худояровы проживали в маленьком хуторе Худый Яр, что находился в нижегородских владениях Прокофия Акинфиевича Демидова. А туда Андрей Степанович вместе с семьёй приехал из Архангельской губернии, где начались гонения на старообрядцев. На Средний Урал Худояровы попали по воле того же Прокофия Акинфиевича, который, узнав о том, что младший брат Никита построил на Нижнетагильском заводе церковь и нуждается в иконописцах. По некоторым данным, Худояровы не были крепостными, и Прокофию, очевидно, пришлось посулить им хорошие условия и приличные деньги. Судя по всему, немаловажную роль здесь сыграло усиление преследования староверов на нижегородчине и лояльность к людям старой веры на демидовских заводах.

Никита Демидов по достоинству оценил мастерство Андрея Степановича. Иконописцу выделили участок земли под дом на улице Фокинской (ныне ул. Аганичева), деньги на покупку сруба избы и обзаведение скотом, положили денежное и хлебное жалование. Кроме оформления церкви, ему «велено было при Нижнетагильском заводе обучать способных отроков умению малевать персон и разных натурных видов». В 1778 году по указанию Никиты Демидова Андрею Степановичу были отданы «в науку» четверо ребят в возрасте 10-12 лет. Видимо, результаты обучения удовлетворили заводчика, и через год к Худоярову направили ещё трое учеников. Сам мастер, встречаясь с хозяином, убеждал его в необходимости обучения самых талантливых учеников в столичных или иноземных школах и даже в Академии художеств. Очевидно, Андрей Худояров обсуждал с Никитой Акинфиевичем не только вопросы обучения талантливых отроков. В 1779 году Никита Демидов выделил деньги на создание мастерской «по росписи красками на медной посуде и прочих металлических вещах». Правда, радел Никита Акинфиевич вовсе не за развитие подносного промысла: первые несколько лет заказами худояровской мастерской были предметы интерьера для московского дома Никиты и его усадьбы в селе Петровское-Княжищево под Москвой. Так, в декабре 1780 года, по заказу заводовладельца, сыновья Андрея Степановича Худоярова, Федор и Вавила, изготовили и расписали столики из зелеёной меди для дворца в Петровском-Княжищево. Затем Никита заказал для своего нового кабинета в Москве «обойные плитки».

«Желаем штобы были оне покрытые белым сильным лаком, а на одних намалёваны были цветы, птички, жихали да бабочки, а на других скарабеи да жуки», — писал Никита Акинфиевич в Нижний Тагил.

Городские предания, подтверждённые архивными документами, гласят, что именно Худояровы являлись изобретателями и носителями секрета легендарного «белого сильного лака», который в Москве и Петербурге был известен ещё под названиями «хрустальный» и «тагильский». Лак, который Худояровы применяли в росписи посуды и подносов, был невероятно стойким. Он не осыпался со временем, не терял прозрачности, не менял цвет красок. Худояровы надёжно хранили секрет изготовления лака и передавали его по наследству только потомкам мужского пола. Воссоздать легендарный лак пытались не раз, и у нас в стране, и за рубежом, но безуспешно. Последняя попытка была предпринята в 1990 году, когда единственная дошедшая до наших дней работа Вавилы и Фёдора Худояровых — стол-шкатулка для демидовских грамот, расписанный ими в 1785 году, была передана для исследований во ВНИИ реставрации имени И. Э. Грабаря. Сотрудники института провели доскональную экспертизу лакового слоя, которая позволила установить, что он представляет собой спиртовой лак, при изготовлении которого олифа не применялась. Основными компонентами тагильского лака были названы смола молодых побегов экзотических для Урала растений шеллака и смола мастикового дерева. Кроме них, в состав лака входила полуископаемая смола каких-то тропических деревьев, но каких именно установить не смогли. Таким образом, знаменитый худояровский лак, остался тайной, которую пока не удалось разгадать.

В 1784 году братья Худояровы выполняли росписи комнат Слободского дома Демидовых в Москве. За эту работу хозяин жаловал художников «штукою сукна на кафтаны, да по кушаку, да по собольей шапке». А через год Вавила Андреевич повёз в Москву ещё один персональный заказ Демидова — столик-шкатулку для хранения жалованной «грамоты на дворянство» Демидовых.

Ф. А. и В. А. Худояровы. Стол-шкатулка для хранения жалованной грамоты на дворянство, 1785 г.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://про100людиново.рф/upload/demidov/6.jpg)

Стол Никита Акинфиевич вернул назад, в Тагил: по его мнению, роспись столешницы необходимо было дополнить рядом деталей, а Вавилу Худоярова оставил «при себе» — расписывать церковь в Княжищево и учиться в Академии художеств графа Ивана Шувалова. Назад Вавила Андреевич не вернулся: лишь несколько раз наезжал он в Нижнетагильский завод навестить брата и племянников. В 1794 году он умер. Мастерская Худояровых на Фокинской улице существовала вплоть до 1800 года, пока на неё не обратил внимание сын Никиты Акинфиевича — Николай Никитич Демидов. Он решил поставить роспись медной и железной посуды на поток. Для этого в 1806 году на Нижнетагильском заводе была открыта школа живописи, где преподавал Фёдор Андреевич Худояров. Тагильские подносы и посуда, расписанные в худояровской мастерской, отправлялись в Москву, Петербург, Казань, Нижний Новгород, в Малороссию. Примерно половина этой посуды вывозилась на продажу через сына Прокофия Демидова — Льва, а позднее через его сына — Василия Львовича Демидова.

Фёдор Андреевич Худояров умер в 1828 году. Дети от его первого брака не захотели продолжать семейные традиции. А вот сыновья от второго брака — Павел, Исаак и Степан — оставили яркий след в развитии художественных промыслов на Урале. Павел Фёдорович Худояров писал иконы для Выйско-Николаевской и Введенской церквей Нижнего Тагила. Кроме того, он написал ряд картин, на которых изображал заводские будни Нижнетагильских заводов: его полотно «Листобойный цех» хорошо знакомо тагильчанам.

П. Ф. Худояров. Листобойный цех, первая пол. XIX в. (общ. достояние)

Исаак Фёдорович занимался росписью подносов и шкатулок с сюжетной и цветочной росписью. Так же он является автором монументальной картины «Гулянье на Лисьей горе», написанной в 1840-х годах. Степан Фёдорович Худояров изучал живопись в Италии, окончил Императорскую Академию художеств, и изучал технику мозаики в Риме. Позднее он принимал участие в создании мозаичных икон в Исаакиевском соборе. Императорскую Академию художеств в разные годы окончили внуки Фёдора Андреевича Худоярова — Василий Павлович и Вонифатий Исаакович.

В 1826 году Фёдор Худояров обратился к Павлу Николаевичу Демидову с просьбой предоставить ему ещё один участок земли: родительский дом стал тесен для большого семейства Худояровых. В ответ заводовладелец распорядился выделить большой участок земли на «тагильской Рублёвке» — улице Береговой, где строиться было позволено только приказчикам и заслуженным мастеровым. Художнику выделили лес для постройки дома, а все расходы приказали отнести за счёт заводской конторы. После смерти Фёдора Андреевича новый участок перешёл его сыну Исааку Фёдоровичу, который и построил дом, ставший в наши дни музеем подносного промысла Нижнего Тагила. Дом изначально строился большим, чтобы в нём можно было разместить не только членов семьи, но и мастерскую, где бы могли работать сам мастер и его ученики.

В советский период дом Худояровых передали жилищному отделу исполкома горсовета, и здание превратили в коммуналку. Дом сильно пострадал во время наводнения 1927 года. В августе 1960 года постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 дом художников Худояровых был внесён в реестр историко-архитектурных памятников федерального значения. Уже тогда близость здания к воде вызывала обеспокоенность у тагильских историков и краеведов. Наводнение 1964 года только подтвердило эти опасения. В 1982 году было принято решение перенести дом на улицу Тагильскую.

Дом полностью разобрали, и собрали на новом месте, заменив при этом несколько фрагментов двух нижних венцов сруба. А в 1991 году в доме открылся музей истории подносного промысла.

Дом Худояровых – Музей истории подносного промысла (фото Е. В. Савенко / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.pastvu.com/d/4/t/3/4t3a9cvwluenm2ytn0.jpeg)

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По материалам:

— альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1-20, 1989 - 2010 гг.

— Музей горнозаводского дела. Нижний Тагил: Альбом / Сост. И. Г. Семенов, Л. П. Малеева, Екатеринбург, Баско, 1995.

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

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