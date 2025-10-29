В Нижнем Тагиле будут судить бывшего сотрудника ГУФСИН за убийство по неосторожности и превышение должностных полномочий

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУФСИН Евгения Иванова, обвиняемого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности).

По информации следствия, в феврале 2024 года в одном из придорожных кафе произошёл конфликт между обвиняемым и другим посетителем. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил потерпевшего и повалил его на пол. В результате удара головой об пол потерпевший получил травмы, от которых позже скончался в своем автомобиле.

Кроме того, в 2025 году, являясь сотрудником уголовно-исполнительной системы, обвиняемый, как выяснили следователи, использовал свои служебные полномочия в личных интересах. Он незаконно проносил на режимную территорию учреждения мобильные телефоны, комплектующие к ним и алкогольные напитки для передачи подследственному.