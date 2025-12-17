В Свердловской области первая частная клиника отказалась от проведения абортов

Екатеринбургский медицинский центр «Шанс» первым из частных клиник Свердловской области отказался от проведения абортов.
«В силу морально-этических норм, учитывая демографический спад, мы приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности: как мануально-вакуумной аспирации, так и медикаментозной», — рассказал ОТВ главврач медцентра, акушер-гинеколог высшей категории с 44-летним стажем Александр Беляев.
Он также призвал коллег из других частных клиник последовать примеру медицинского центра «Шанс».
«Я считаю, учитывая сегодняшнюю ситуацию [в демографии], коллеги из частных клиник должны подумать: мы призываем их отказаться от искусственного прерывания беременности», — сказал Александр Беляев.
По его мнению, криминализации абортов не произойдёт. Со всеми пациентками будут работать квалифицированные врачи центра, прошедшие специальную подготовку. Только если переубедить женщину не получится, её будут направлять в государственную клинику для дальнейшей работы.
Решение центра «Шанс» активно поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
«Дело сдвинулось с мёртвой точки. Первая частная клиника на Урале отказалась от убийства детей! Пусть это будет образцом для других. Дорогу осилит идущий! России нужны живые люди, России нужны живые дети. Будем жить!» — написал он в своём Telegram-канале.