В Свердловской области первая частная клиника отказалась от проведения абортов

Екатеринбургский медицинский центр «Шанс» первым из частных клиник Свердловской области отказался от проведения абортов.

«В силу морально-этических норм, учитывая демографический спад, мы приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности: как мануально-вакуумной аспирации, так и медикаментозной», — рассказал ОТВ главврач медцентра, акушер-гинеколог высшей категории с 44-летним стажем Александр Беляев.

Он также призвал коллег из других частных клиник последовать примеру медицинского центра «Шанс».

«Я считаю, учитывая сегодняшнюю ситуацию [ в демографии ], коллеги из частных клиник должны подумать: мы призываем их отказаться от искусственного прерывания беременности», — сказал Александр Беляев.

По его мнению, криминализации абортов не произойдёт. Со всеми пациентками будут работать квалифицированные врачи центра, прошедшие специальную подготовку. Только если переубедить женщину не получится, её будут направлять в государственную клинику для дальнейшей работы.

Решение центра «Шанс» активно поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.