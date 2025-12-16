Госавтоинспекция Нижнего Тагила нашла многочисленные нарушения у перевозчиков

С 10 по 12 декабря 2025 года Госавтоинспекция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание уделялось наличию у водителей всех необходимых документов, предрейсовому медицинскому осмотру и проверке технического состояния автобусов.

За время мероприятия было проверено 160 автобусов: 145 из них курсировали по городским маршрутам, а 12 — по пригородным и междугородним. В результате было выявлено и оформлено 33 административных правонарушения. Два водителя нарушили правила перевозки пассажиров (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ), трое допустили нарушения правил эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ), а восемь водителей нарушили правила дорожного движения (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительные беседы с водителями и пассажирами о необходимости соблюдения правил дорожного движения, включая обязательное использование ремней безопасности.

Гражданам напоминают, что безопасность в общественном транспорте зависит не только от водителей, но и от самих пассажиров, которые должны соблюдать меры предосторожности.

Госавтоинспекция продолжит выявлять нарушения в сфере пассажирских перевозок. Эффективность проверок повысится, если граждане будут сообщать о нарушениях, замеченных в автобусах.