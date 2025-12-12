В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку ХК «Новолекс» после публикаций в СМИ о невыплате сотрудникам заработной платы

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы работникам холдинговой компании «Новолекс». Согласно сведениям из публикаций, на предприятии не была выплачена заработная плата за октябрь и ноябрь этого года, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По информации прокуратуры, сейчас в компании трудоустроено около 200 работников. Надзорное ведомство запросило положение об оплате труда, трудовые договоры, платёжные и расчётные документы, сведения о сумме задолженности по заработной плате и иным выплатам.

Дело находится на контроле прокуратуры. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства, в том числе в части сроков и порядка выплаты заработной платы, и проанализированы причины образования задолженности.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.