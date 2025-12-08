В Нижнем Тагиле завершены противоаварийные работы во флигеле «Дома управляющего»

5 декабря на объекте культурного наследия — старинном флигеле «Дома управляющего» музея «Горнозаводской Урал» завершились противоаварийные работы. Об этом на заседании комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму сообщил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

«Мы сегодня завершили противоаварийные работы по флигелю. Теперь переходим к следующему этапу — проектированию и конкретным ремонтным работам. Я считаю, что для сохранности здания уже сделано очень много. Все помещения полностью просушены, гидроизоляция полностью выполнена. Даже заходя внутрь, уже не ощущается запах сырости. Думаю, что ко второму этапу приступим в следующем году. Это всё, что касается ремонтных работ», — рассказал чиновник.

Напомним, работы по консервации здания ведутся с середины июня 2025 года. Об этом на заседании комиссии Нижнетагильской городской думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Александр Охремчук. Летом того же года при проведении противоаварийных работ в старинном флигеле «Дома управляющего» музея «Горнозаводской Урал» строители наткнулись на запечатанный проход, который не был зафиксирован на исторических планах и картах. Эта находка может быть результатом перепланировок ещё в XIX веке, однако её конкретное предназначение ещё предстоит выяснить. Как рассказал АН «Между строк» тагильский краевед Дмитрий Кужильный, скорее всего, этот проём является «продухом» — частью вентиляционной системы подвальной или полуподвальной части здания.