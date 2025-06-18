В Нижнем Тагиле спасают объект культурного наследия

В Нижнем Тагиле ведутся противоаварийные и консервационные работы на объекте культурного наследия «Флигель» на проспекте Ленина, 1. Об этом на заседании комиссии Нижнетагильской городской думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Александр Охремчук.

«С 23 августа 2024 года трижды проводились процедуры на электронной площадке для определения подрядчика на выполнение консервационных мероприятий. Из-за отсутствия заявок контракт был заключён с единственным поставщиком в конце 2024 года. Учитывая сезонный характер работ, сроки были продлены дополнительным соглашением в 2025 году. В настоящее время ведутся консервационные и противоаварийные работы, завершение планируется в летний период текущего года», — рассказал чиновник.

Параллельно осуществляется подготовка документации. Далее планируется проведение конкурса на строительные работы, запланированные на 2026–2027 годы.

Напомним, согласно научно-проектной документации, необходимо заменить или усилить обрушившиеся балки чердака, демонтировать кровельное покрытие и обрешётку кровли, вывезти скопившийся внутри и снаружи мусор, усилить стены, очистить их от грязи и осыпающегося кирпича. Все деревянные конструкции должны обработать огнебиозащитой. Также подрядчик обязан законсервировать кирпичный карниз и лепной декор, обработать кирпичную кладку камнеукрепителем и обустроить водоотвод. Окна и дверные проёмы необходимо закрыть антивандальными щитами.