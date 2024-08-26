В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для консервации исторического здания на проспекте Ленина, 1

В Нижнем Тагиле ищут компанию, которая займётся консервацией и противоаварийными работами на объекте культурного наследия «Флигель» по адресу проспект Ленина, 1. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Необходимо провести противоаварийные работы в строении с литерой В, которое находится во дворе зданий, где располагаются историко-краеведческий музей и выставочные залы музея-заповедника. Стоимость работ оценивают в 16 млн 117 тысяч рублей. Источником финансирования является бюджет города.

На портале госзакупок сказано, что участник тендера должен иметь специальное разрешение-лицензию на право осуществлять деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 2 сентября. Работы должны быть выполнены подрядчиком до 10 декабря 2024 года.

Согласно научно-проектной документации, необходимо заменить или усилить обрушившиеся балки чердака, демонтировать кровельное покрытие и обрешётку кровли, вывезти скопившийся внутри и снаружи мусор, усилить стены, очистить их от грязи, осыпающегося кирпича. Все деревянные конструкции должны обработать огнебиозащитой. Также подрядчик обязан законсервировать кирпичный карниз и лепной декор, обработать кирпичную кладку камнеукрепителем, обустроить водоотвод. Окна и дверные проёмы необходимо закрыть антивандальными щитами.

Перед началом работы подрядчика территориальный орган охраны объектов культурного наследия выдаст разрешение на проведение консервационных и противоаварийных работ. Подрядчик в свою очередь обязан привлекать к работе только обученный, аттестованный персонал.