Сбил сам себя. Тагильскаяя Госавтоинспекция ищет очевидцев необычного ДТП

Накануне, 3 декабря, в 9:40 возле посёлка Песчаный (рядом с родником, где набирают воду) произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. 69-летний водитель Volkswagen Polo не поставил автомобиль на ручной тормоз, в результате чего машина начала скатываться и сбила владельца. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в ГБ № 1 Нижнего Тагила. По словам очевидца, находившиеся на месте происшествия люди помогли извлечь пострадавшего из-под автомобиля.

ГАИ Нижнего Тагила просит свидетелей данного ДТП предоставить любую информацию по этому инциденту по телефону: 8 (3435) 97-65-86.