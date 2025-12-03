В Нижнем Тагиле сотрудника АО «Святогор» признали виновным в коммерческом подкупе

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Александра Чернышёва. Мужчина признан виновным в совершении коммерческого подкупа в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда, в период с июня 2023 года подсудимый занимал должность инженера по строительному контролю в филиале Волковского горно-обогатительного комбината АО «Святогор». В его обязанности входили контроль за выполнением строительно-монтажных работ, приёмка объектов и подписание актов выполненных работ (форм КС-2, КС-3). В декабре 2023 года между Чернышёвым и представителем подрядной организации ООО «СтройПроектСервис» Наумовым Д.А. была достигнута преступная договоренность о ежемесячном получении денежных вознаграждений за общее покровительство и благоприятное отношение при осуществлении строительного контроля.

«С июня 2024 года по февраль 2025 года Чернышёв А.Г. получил от Наумова Д.А. пять денежных передач на общую сумму 355 000 рублей. Каждая передача сопровождалась последующим подписанием актов выполненных работ без должного контроля, что создавало реальные риски для качества и безопасности строящихся объектов горно-обогатительного комбината. Действия Чернышёва А.Г. были квалифицированы как коммерческий подкуп в крупном размере, совершенный лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В суде не уточнили, вступил ли приговор в законную силу.