В Нижнем Тагиле прошёл благотворительный забег для сбора средств на реабилитацию 10-летнего Савелия Криницына

В минувшую субботу, 29 ноября, прошёл забег «5 вёрст» совместно с благотворительным фондом «Живи, малыш», который в этот раз был посвящён сбору средств на курс высокоинтенсивной реабилитации 10-летнего Савелия Криницына в Клиническом институте мозга. Стоимость одного курса составляет 325 тысяч рублей.

Год назад Савелий попал под машину на трассе, в результате чего получил тяжёлые травмы. Ему пришлось заново учиться дышать, говорить, есть и ходить. После реабилитации, которую мальчик прошёл в сентябре этого года, он освоил письмо левой рукой, стал более выносливым и увереннее ходить, однако правая рука всё ещё не слушается, мышцы остаются скованными. В школе Савелию дали год, чтобы догнать сверстников, улучшить речь и координацию, для чего ему необходим курс реабилитации в Клиническом институте мозга. В поддержку мальчика субботним утром в парке культуры и отдыха им. А. П. Бондина 5 вёрст пробежали около 60 человек.

«Еженедельные пробежки у нас проходят третий год подряд, и сегодня мы бежим именно в поддержку Савелия. Ему необходима реабилитация, и мы собираем средства таким образом. В этот раз пробежку организовали в костюмах мультяшек, а так у нас разные бывают темы», — рассказала один из организаторов мероприятия Анастасия Шестакова.

Во время забега были собраны недостающие средства для оплаты реабилитации, и теперь Савелий сможет пройти необходимый курс. Также вместе с Савелием в забеге участвовала ещё одна подопечная благотворительного фонда «Живи, малыш» — Саша Данилкина, необходимая сумма на реабилитацию которой была собрана ранее. Беговые коляски для ребят были приобретены при поддержке ЕВРАЗа.

«Совместные пробежки “5 вёрст” и фонда “Живи, малыш” становятся уже традиционными. Летом был забег “70 километров добра” в поддержку Александры Данилкиной. Кстати, в октябре она прошла реабилитацию, на которую был сбор средств. Сейчас фонд предложил поучаствовать в сборе средств для реабилитации Савелия. Мы с радостью откликнулись. Савелий и Александра пришли на забег со своими родителями и сначала поучаствовали в специальных колясках, а затем на финише — бегом. Необходимая для реабилитации Савелия сумма была собрана», — рассказал участник «5 вёрст» и организатор «70 километров добра» Евгений Ковтунов.