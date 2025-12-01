В пригороде Нижнего Тагила 23-летний водитель без прав устроил ДТП

28 ноября в 16:30 на 12-м километре автодороги Николо-Павловское — Алапаевск произошло серьёзное ДТП. 23-летний молодой человек без водительских прав на Volkswagen Passat при обгоне на встречной полосе врезался в Nissan Diesel Condor. Об этом ИА «Все новости» сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель легкового автомобиля получил серьёзные травмы, но остался жив. Спасатели извлекли его из повреждённого автомобиля с помощью специального оборудования и передали бригаде скорой помощи. После этого пострадавшего госпитализировали в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила.