Коллекторы выплатили 50 тысяч рублей штрафа за звонок тагильчанину после 20:00

Коллекторскую организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей за звонок жителю Нижнего Тагила в нерабочее время выходного дня.

Как сообщили в ГУФССП России по Свердловской области, тагильчанин обратился в службу судебных приставов с жалобой на коллекторов, которые беспокоили его звонками по поводу задолженности в 2 тысячи рублей. В результате проверки выяснилось, что один из звонков поступил после 20:00 в выходной день, что нарушает федеральный закон, согласно которому взаимодействие с должником должно осуществляться в рабочие дни с 8:00 до 22:00 и с 9:00 до 20:00 в праздничные и нерабочие дни.

За звонок коллекторская организация привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и выплатила штраф в размере 50 тысяч рублей.