Демидовы и Строгановы — Николай и Елизавета. Часть 1

Накал соперничества между Демидовыми и Строгановыми начал снижаться в конце 70-х годов XVIII века. Существует легенда о том, что помирили их дети. Якобы сын Никиты Акинфиевича, Николай, и дочь Александра Николаевича Строганова, Лиза, подружились в 1793 году на званом вечере у графа Петра Разумовского, который лоббировал в Сенате интересы сразу и Демидовых, и Строгановых, где «молодой офицер Николай Демидов ангажировал юную баронессу на тур вальса, и после этого они весь вечер не расставались». Мария Павловна Демидова, долгое время собиравшая сведения о своём роде, считала, что всё произошло гораздо раньше. Дом Никиты Акинфиевича Демидова в Москве находился рядом с усадьбой генерал-поручика Александра Артемьевича Загряжского, деда девочки, и Лиза часто бывала у него. Однажды Никита Акинфиевич пригласил Загряжских к себе на чай, и они пришли с внучкой. Николай весь вечер развлекал юную баронессу настольными играми, и предложил Лизе на следующий день отправиться вместе на верховую прогулку. Девочке тогда едва исполнилось 11 лет.

худ. Жан-Луи Вуаль «Елизавета Александровна, баронесса Строганова» (1787-89 гг. / общ. достояние)

Лиза Строганова родилась 1 декабря 1776 года в Санкт-Петербурге в семье действительного тайного советника Александра Николаевича Строганова и известной придворной красавицы Елизаветы Александровны Загряжской, про которую столичные сплетницы говорили, что она ещё в детстве была проклята и не может иметь детей. Действительно, её первые пять детей умерли во младенчестве от наследственных болезней, и только после длительного лечения за границей дети в семье стали рождаться здоровыми. Лиза росла избалованным ребёнком и, как отмечали друзья семьи, была «девочкой со странностями»: в детстве она любила слушать страшные сказки и сама придумывала жуткие истории, от которых даже взрослым становилось не по себе, а когда немного подросла, полюбила гулять по старым кладбищам. Впрочем, сам Николай Никитич Демидов нашёл Лизу «весёлой и любознательной девочкой, хорошо владевшей французским языком». Его дружба с Елизаветой продолжалась восемь лет и закончилась «неожиданным браком». Сам Николай вряд ли планировал жениться в 22 года, но крайне тяжёлое положение уральских заводов вынудило его прислушаться к советам опекунов. Перед смертью Никита Акинфиевич, не без причины опасаясь, что сын промотает в столице состояние, влезет в долги и продаст заводы, назначил над Николаем опекунов, своих добрых друзей Николая Дурново и Александра Храповицкого. Опасался Никита Акинфиевич не напрасно: например, в 1794 году доходы Нижнетагильских заводов составили 596 000 рублей, а расходы 1 435 800 рублей. При этом почти две трети расходов приходились на личные траты Николая Никитича. Дело дошло до того, что группа Нижнетагильских заводов была заложена в Заемном банке, старейшую Фокинскую вотчину на Нижегородчине пришлось продать, а деньги на поддержание заводов в рабочем состоянии были одолжены у главного управляющего заводами Александра Акинфиевича Любимова. По одной из версий, он же и предложил Николаю Никитичу вариант с женитьбой. Правда, Любимов советовал молодому хозяину жениться «на знатной московской купчихе, лучше вдовой и немолодой». Николай Дмитриевич Дурново начал было уже подыскивать кандидаток среди столичной знати, но молодой Демидов, взяв в заводской кассе 500 рублей (по другой версии, заняв деньги у Любимова), отправился к Лизе Строгановой с предложением руки и сердца.

Лиза тоже находилась под опекой. Старый барон Строганов умер в 1789 году, и опекуном над ней стал старший брат Григорий. Опекать девушку было необходимо, прежде всего, от непомерных трат (все вещи — наряды, украшения и даже кукол она выписывала из Франции) и влюбчивости. Лиза влюблялась в каждого понравившегося ей молодого человека, для большинства из которых серьёзные отношения и брак не входили в ближайшие планы.

худ. Августин Христиан Ритт «Портрет Елизаветы Демидовой» (1805 г. / общ. достояние)

Сама Елизавета была не против выйти замуж за «милого Николя», но все серьёзные разговоры о предстоящей женитьбе Николаю пришлось вести с Григорием в присутствии доверенных лиц. Со стороны жениха таким человеком стал Николай Дмитриевич Дурново, со стороны невесты — её дядя, петербургский губернский предводитель дворянства, президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки граф Александр Сергеевич Строганов.

В большей мере переговоры велись о размере приданого, гарантом которого выступал Александр Строганов. Кроме того, Григория Строганова интересовали перспективы торговли за границей — Строгановы, в отличие от Демидовых, не имели привилегии беспошлинного вывоза своих товаров за рубеж.

Что касается Елизаветы, то, казалось, она была согласна на всё, «лишь бы оставаться вечно рядом с милым Николя». Девушка жила мечтами о будущем: семья, дети, дом в Париже... О Франции и всём французском она могла говорить часами. Многие считали, что она просто одержима галломанией. Однако, сразу после замужества она безропотно согласилась жить вместе с Николаем Никитичем в Петербурге и в Москве, и даже поехать с ним на Урал. Только во время свадебного путешествия супруги задержались в Париже на неделю дольше намеченного.

Николай же под руководством Николая Дурново усиленно изучал горное и литейное дело, учился управлять заводским хозяйством, часто выезжал на свои заводы, знакомясь с каждым из них. Во время этих поездок он придумал систему дистанционного управления заводами, которую начал с успехом внедрять начиная с 1806 года. Тогда же он твёрдо решил готовить кадры для заводов на местах.

худ. П. П. Веденецкий. «Нижнетагильский завод» (репродукция с картины 1836 г. / общ. достояние)

Приданого Елизаветы хватило, чтобы выкупить заводы у Заёмного банка и произвести на них модернизацию. В 1796 году уральские заводы вновь стали работать в плюс — по итогам года доходы превысили расходы почти на 300 тысяч рублей. К середине 1797 года Николай Никитич окончательно расплатился с долгами. Успешное управление заводским хозяйством привело к тому, что в августе 1797-го Николай Дмитриевич Дурново доложил в Сенате, что долги по всем векселям выплачены, и все демидовские заводы стабильно работают. 22 ноября Сенат издал указ о снятии опеки с Николая Демидова.

Освободившись от опеки, заводовладелец начал понемногу осуществлять ранее задуманные им структурные и кадровые перестановки. Он разработал подробную инструкцию для заводских служащих, в которой содержались строгие правила по исполнению своих обязанностей, а также был определён перечень поощрений и наказаний. Отношения с женой тоже окрепли, особенно после рождения детей: дочери Александры и сыновей Павла и Николая. Так продолжалось до 1800 года, который принёс в семью Демидовых сразу две трагедии...

(окончание следует)



© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— материалы Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», 2018-2025 г.

— И. Юркин и А. Пятнов «Демидовы», изд. БРЭ, 2007 г.

— А. Николаев «Страшная история русской баронессы», «Проза.ру», 2024 г.