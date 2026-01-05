Дом по имени «Пряник». От дворянского особняка до Свердловского рок-клуба

В исторических справочниках Екатеринбурга это здание значится как «Дом дворянки Селивановой». О первых его хозяевах, как и о самом здании, известно очень мало. В точности не известны даже полные имена и отчества первых владельцев. Составители исторических справочников оперируют только их инициалами: Е. О. и П. Т. Селивановы. Впрочем, известно, что глава семейства был помощником главного бухгалтера Екатеринбургского филиала Сибирского торгового банка и происходил из древнего рода князей Селивановых, первое упоминание о которых в русских летописях относится к 1632 году. Дом был построен между 1880 и 1890 годами, а свою затейливую внешность приобрёл позднее — между 1892 и 1896 годами. Автором проекта дома и проекта реконструкции считается известный екатеринбургский архитектор Юлий Осипович Дютель, ставший, наверное, самым востребованным зодчим в городе сразу после того, как екатеринбургское купечество узнало о том, что в Европе в моду входит стиль ар-нуво (модерн).

Дом дворянки Селивановой. ул. Толмачёва, д. 24 (фото неизв. автора, 1980-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.pastvu.com/d/p/4/c/p4cx7roup54utzhlid.jpg)

Первоначально здание представляло собой большой бревенчатый дом-шестистенок: сруб из 22 венцов на каменном полуэтаже с безконьковой крышей на «висячих» стропилах и хорошо продуманной системой вентиляции, состоящей из продухов и слуховых окон. Гостиная дома с угловыми ризалитами и башенками, веранда, а также второй этаж из 18 венцов появились уже во время реконструкции. Тогда же здание было украшено деревянной резьбой и коваными элементами декора. Цокольный полуэтаж, судя по всему, предназначался для хранения провианта: он был неотапливаемым и хорошо проветривался при помощи продухов. Окна же служили источником естественного освещения. Отапливался дом большой русской печью, совмещённой с изразцовым камином. Позднее в доме появился ещё один камин, который служил для отопления пристроенных площадей. Вокруг дома располагался сад, в который можно было попасть с трёх сторон здания.

Что касается резного декора, украшающего весь дом, то он являлся данью моды на «псевдорусский» стиль, которым были увлечены многие архитекторы конца XIX–начала ХХ веков. Любопытно, что его родиной являлась вовсе не Россия, а Германия. Первым же русским архитектором, кто начал творить в этом стиле, был Василий Петрович Стасов. В Российской империи этот архитектурный стиль стал популярен в конце XIX столетия и сдал свои позиции только в начале 20-х годов ХХ века под натиском конструктивизма.

Дом дворянки Селивановой. ул. Толмачёва, д. 24 (фото неизв. автора, 1940-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.pastvu.com/d/2/c/x/2cx1cpsaaxdhi3oz1o.jpg)

После Октябрьской революции дом был реквизирован и «пошёл по рукам». Чего здесь только не было: и швейная артель, и бухгалтерия райпищеторга, и ЖЭУ. В начале 1930-х в связи с началом всесоюзных строек в Свердловске начался жилищный кризис, дом передали в ведение жилотдела горисполкома и вплоть до конца 1970-х дом находился в жилом фонде. В октябре 1977 года на экраны страны вышел художественный фильм «Вы мне писали» (16+) в котором сыграли такие актёры, как Андрей Мягков, Нина Ургант, Анастасия Вознесенская и Екатерина Васильева. Картина снималась в нескольких городах Советского Союза, в том числе и в Свердловске. И дому № 24 на улице Толмачва тоже досталась роль в этом фильме.

В простонародье дом больше известен как Пряник. Прозвище прилипло к дому после того, как он был передан в пользование САИ (Свердловскому архитектурному институту, в настоящее время — Уральский государственный архитектурно-художественный университет), преобразованному из филиала Московского архитектурного института в самостоятельное высшее учебное заведение в 1972 году. Прозвище «Пряник» появилось только в начале 1980-х годов, когда состарившееся от времени строение взялись отреставрировать сами студенты САИ под руководством первого ректора института Николая Семёновича Алфёрова.

Первый ректор САИ Н. С. Алфёров (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://rah.ru/upload/iblock/ec8/ec80480aeee45af975a37f01cf47e8a9.jpg)

Кто именно придумал дому прозвище, в точности отражающее его праздничный вид, неизвестно. Известно, однако, что прежде чем приступись к реставрационным работам, студенты и их руководитель тщательно и во всех деталях изучили архивные материалы, касающиеся уральской городской архитектуры конца XIX–начала ХХ столетий, чтобы максимально достоверно воспроизвести потраченный временем декор дома.

Американский историк русской архитектуры, фотограф и учёный Уильям Брунфильд, не раз бывавший в Свердловске и изучавший образцы деревянного зодчества, писал впоследствии: «Резной декор этого дома можно рассматривать часами, любуясь деталями и открывая для себя всё новые нюансы сплетений деревянных кружев, выполненных неизвестными русскими мастерами».

В начале 1980-х дом был передан в ведение Свердловского архитектурного института. Здесь планировали открыть вечернее отделение вуза. Но почти сразу же на здание начали претендовать учащиеся дневного отделения. В САИ в те времена было очень плохо с организацией досуга, и студенты стали настойчиво просить выделить им помещение под клуб. Дело закончилось тем, что ректор института пообещал отдать под клуб подвал дома, если студенты примут участие в реставрации фасадов здания. Тогда же и появилось прозвище дома — «Пряник». Городские легенды гласят, что когда реставрационные работы на доме уже близились к завершению, в Свердловске открылась выставка-ярмарка пищепрома РСФСР. В гастрономе № 5, самом ближайшем к дому № 24 по улице Толмачёва, продавали настоящие тульские пряники. Кто-то из студентов, занятых на реставрации, купил такой пряник и заметил, что орнамент на тульском лакомстве во многом походит на резные узоры, покрывавшие бывшие хоромы дворянки Селивановой. Так дом получил своё прозвище, которое живёт до сих пор.

Дом дворянки Селивановой. ул. Толмачёва, д. 24 (фото Уильяма Брумфилда / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.pastvu.com/d/b/f/4/bf4mu41r1hfldm6w2c.jpg)

Руководство архитектурного института сдержало обещание, и в 1985 году в цокольном этаже «Пряника» открылся студенческий клуб. Первым директором клуба был назначен Андрей Макаров — человек весьма известный среди молодых свердловских рок-музыкантов начала 1980-х. Поначалу сюда перенесли концерты свердловских рок-музыкантов, которые прежде проходили в «Джей ТуТу» (общежитии САИ на улице Июльской, д. 22). А затем, менее чем через год, клуб стал репетиционной базой для легендарной группы «Наутилус-Помпилиус».

Группа «Наутилус-Помпилиус» (фото неизв. автора, 1986 г./ из архива А. Пантыкина / фрагмент ориг. изображения)

(https://nornd.ru/wp-content/uploads/2020/03/3-fle00sdtmhe-1.jpg)

Надо сказать, (и сами музыканты об этом говорили), что в действительности репетиции самодеятельных рок-групп в подвале «Пряника» начались задолго до открытия клуба. Первыми это укромное местечко облюбовали Егор Белкин и группа «Р-Клуб». Случилось это в 1981 году. Затем, года полтора спустя, сюда перебрались «Али Баба и Сорок разбойников» Дмитрия Умецкого. В 1983-м к ним присоединился Вячеслав Бутусов, и группа взяла себе новое название — «Наутилус». Ещё через год музыканты узнали, что в Подмосковье уже существует один «Наутилус» (группа Евгения Маргулиса и Алексея Макаревича) и прибавили к названию коллектива слово «Помпилиус». В 1986 году здесь организовал студию ещё один известный свердловский рокер Алексей Могилевский, вошедший в состав «Наутилуса-Помпилиуса», а позднее создавший группу с самым длинным названием в истории советского рока «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели».

Кроме «Наутилуса» в подвале «Пряника» репетировали рок-группа «Сфинкс» и Настя Полева. А в 1996 году здесь поселились «Собаки Качалова» — рок-дуэт, образованный из студентов «Арха», о котором кто-то из музыкальных критиков сказал: «Они опоздали к поезду, на котором ушёл в небытие Свердловский Рок-Клуб, но сохранили дух и традиции почившего в бозе Клуба».

Группа «Сфинкс» (фото неизв. автора, 1988 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/03/14/3659581/rok7.jpg)

Сейчас в «Прянике» расположилась Школа юных архитекторов, рабфак архитектурного университета, а также швейная мастерская.

Дмитрий Кужильный