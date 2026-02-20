Тагильский weekend, топ-6: театр теней, шахматы, арт-стендап и широкая «Масленица»

О том, чем заняться с 21 по 22 февраля

В параллельной вселенной блины на Масленицу пекут людей. Ну а у нас эти выходные обещают быть вкусными и интересными, потому что тагильчан ждёт широкая, настоящая, земная Масленица. Советуем вам не сидеть дома, а посетить различные мероприятия в городе и за его пределами. А поможет вам в этом наша традиционная подборка самых ярких событий предстоящего уик-энда.

Фестиваль «Афганский ветер» (0+)

21 февраля с 13:00

в городском Дворце молодёжи

Во дворце пройдёт гала-концерт ХХХII регионального фестиваля солдатской патриотической песни «Афганский ветер». Начало мастер-классов в 13:00, гала-концерта в 14:00.

«Культурная суббота» (6+)

21 февраля с 13:00

в библиотеках города

В библиотеках города стартует акция «Культурная суббота», посвящённая театру. Организаторы подготовили программу, в которой каждый найдёт что-то для себя: от теневых спектаклей для малышей до актёрских тренингов и кастингов для взрослых. Вас ждут встречи с героями сказок, мастер-классы по созданию кукол и волшебных палочек, квесты с поиском реквизита, библиопазл об истории тагильского драмтеатра и даже возможность попасть на репетицию настоящей постановки. Подробная программа – на сайте Центральной библиотеки, а из афиши вы узнаете, в каких библиотеках и во сколько пройдут события.

Арт-стендап, посвящённый Фриде Кало (16+)

21 февраля в 17:30

в креативном кластере САМОРО.док

Искусствовед Катерина Король познакомит вас с колоритным и ярким мексиканским миром через историю Фриды Кало. Вас ждёт погружение в её уникальный художественный стиль, разговор о непростой судьбе художницы и о том, как личная жизнь повлияла на творчество. Также вы узнаете о значении наследия Фриды Кало для современного искусства. Для полного погружения организаторы предлагают прийти в образе: косы, цветочные ободки и шали в цветочек — приветствуются. Входной билет: 150 рублей.

Акция «Шахматы для СВОих» (6+)

22 февраля в 11:00

в Шахматно-шашечном центре

Любителей интеллектуального спорта приглашают стать зрителем шахматного турнира для ветеранов СВО и членов их семей. В программе — турнирные партии и сеанс одновременной игры с международным мастером по шахматам Михаилом Погромским.

Народное гуляние «Масленица» (0+)

22 февраля в 12:00

в парке имени Бондина

Вас ждёт яркий и весёлый праздник в лучших традициях: блины, горячий чай и угощения, а также живая музыка и хороводы, конкурсы с призами и финальное сжигание чучела.

«Масленица» (0+)

22 февраля в 13:00

в посёлке Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1 (территория администрации)

В это воскресенье в посёлке Висимо-Уткинск состоится большой культурно-спортивный семейный праздник «Русский двор», посвящённый празднованию Масленицы. Вас ждут: яркие русские народные гуляния, душевное чаепитие у самовара с традиционными русскими угощениями, молодецкая забава «Стенка на стенку», увлекательные силовые игры для богатырей и удальцов, ярмарка народных мастеров и рукодельниц, а также весёлые конкурсы и игры для всех участников.