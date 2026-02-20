Депутаты думы Нижнего Тагила обсудили судьбу музейных объектов культурного наследия

В минувшую среду, 18 февраля, на заседании постоянной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина представила информацию об участии города в национальных программах по сохранению музейных объектов культурного наследия (ОКН).

По её словам, в ведении муниципальных учреждений культуры находится 38 ОКН. Из них 32 входят в состав Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», два объекта закреплены за Нижнетагильским музеем изобразительных искусств, три объекта на балансе парка имени Бондина, ещё один объект находится в пользовании Центральной городской библиотеки.

«На сегодняшний день, если говорить о финансировании музейных объектов, мы можем рассчитывать только на местный бюджет. В 2025 году 183 млн рублей было выделено на сохранение объектов культурного наследия. Сделано очень много. При этом у объектов есть своя специфика: они различаются по форме собственности и по уровню значения. Поэтому на сегодняшний момент мы можем рассчитывать только на собственные силы. Мы заканчиваем проектирование “Многофункционального музейного центра” (здание заводоуправления). Сейчас проектная организация заходит в государственную экспертизу. У нас будет проектно-сметная документация “Флигеля” 10 декабря 2026 года. И сегодня мы получили положительное решение о начале проектирования историко-краеведческого музея. Также в 2025 году были проведены работы по фундаменту в музее “Дом Черепановых”, и мы заявляемся на корректировку гидроизоляции фундамента Нижне-провиантских складов. “Дом Худояровых” перешёл на этот год по замене деревянных окон. Мы получаем обращения от жителей по нашим объектам — по музею-заводу и по многофункциональному музейному центру — с вопросом о сроках ремонта. Важно понимать, что перед тем как приступить к работам, требуется серьёзная подготовка документов. Работа в этом направлении идёт полным ходом», — заявила чиновница.

Также на комиссии обсудили программу «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации» (2025–2045 гг.). Она предусматривает льготное кредитование для предпринимателей и направлена на восстановление и адаптацию объектов культурного наследия (ОКН) для современного использования.

«В эту программу включаются объекты культурного наследия, которые расположены на территории Российской Федерации. Мы направили заявки по четырём ОКН, и на сегодняшний день все они включены в программу: Кирова, 21, Карла Маркса, 3, Огаркова, 7, Ленина, 3а. Торги по объекту на Огаркова, 7 планируются в ближайшее время. Потенциальные собственники, покупатели сейчас имеют возможность кредитоваться под 3%», — пояснила начальник управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила Марина Михайлова.

Поговорили и о перспективах строительства театра кукол на ГГМ.

«Строительство театра кукол — это не национальный проект. Реализовать его мы планируем через федеральную адресную программу. Без поддержки федерации нам новый театр не построят. На сегодняшний момент стоимость проекта превышает 4,5 млрд рублей. Площадь нового здания составит 6500 квадратных метров, сейчас театр располагается на 1025 квадратных метрах. Нацпроект вообще не предусматривает строек, а это строительство», — рассказала Светлана Юрчишина.

На заседании отметили, что по-прежнему возникают сложности с проведением ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. В настоящее время в городе 12 таких домов.