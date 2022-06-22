В Нижнем Тагиле жители дома-памятника на Вагонке хотят остеклить свои балконы, но не могут из-за «охранного» закона 

Жильцы дома — объекта культурного наследия на улице Ильича, 2 столкнулись с непредвиденной проблемой во время долгожданного ремонта здания. В утверждённый проект капитального ремонта дома не было включено остекление балконов. Из-за особого статуса дома-памятника жильцам не разрешают заниматься реновацией балконов и требуют убрать уже имеющееся остекление.

Проблему жители дома, построенного в стиле конструктивизма, и проектировщики озвучили сегодня, 22 июня, мэру Владиславу Пинаеву, который приехал осмотреть объект. Как пояснила представитель подрядной организации, занимавшейся разработкой проекта реставрационных работ, управление по охране объектов культурного наследия не одобрило проект с остеклением балконов. Дело в том, что реконструкция объекта культурного наследия подразумевает восстановление его изначального облика. В данном случае здание должно выглядеть таким, каким оно было сдано в эксплуатацию в 1936 году. В те годы ни о каком остеклении балконов речи не шло.

«Данный объект не имеет аналогов, и многие вопросы всплывают в процессе реконструкции. Изначально мы подумали о жильцах и решили, что было бы неплохо остеклить всем балконы. Мы предложили управлению по охране объектов культурного наследия два проекта — с остеклением и без. Естественно, специалисты ведомства выбрали второй вариант, а жители рискуют остаться без остекления балконов. Нам необходимо как-то поспособствовать тому, чтобы решить этот вопрос. Всё-таки с 36-го года условия жизни сильно изменились», — заявила одна из разработчиков проекта Наталья Солодова.

Владислав Пинаев возмутился тем, что такие серьёзные вопросы возникли уже во время реконструкции здания. Он выслушал местных жителей и пообещал поддержать их, отметив, правда, что повлиять на изменение федерального закона вряд ли сможет.

«Ремонт зданий с таким статусом — это сплошная головная боль. У нас точно такая же ситуация с реконструкцией музея, где проблема во флигеле. Там мы тоже не можем ничего сделать из-за законодательства в сфере охраны таких объектов. Специалистам, защищающим объекты культурного наследия, проще дождаться полного разрушения памятника, чем дать возможность его отремонтировать. Уже 2,5 года ситуация там в полнейшем тупике, — пожаловался Владислав Пинаев. — Я однозначно вас поддерживаю, но имейте в виду, что я пока сам не знаю, как решить этот вопрос. Есть закон, которому мы с вами все должны следовать».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядная организация приступила к реконструкции дома 19 мая. По словам заместителя гендиректора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, из-за проливных дождей строители пока не могут приступить к укладке новой кровли взамен демонтированной.

Уже отремонтированы балки и частично заменён верхний накат чердачного перекрытия, уложены пароизоляция и утеплитель, усилена стропильная система. Со следующей недели, если позволят погодные условия, строители займутся фасадом дома-памятника. В первую очередь реставраторы начнут работать над восстановлением декоративных элементов. В ходе реставрационных работ будут использованы те же материалы и технологии, которые применялись при строительстве дома. В соответствии с контрактной документацией ремонт должен быть завершён до 31 января 2023 года.

Напомним, финансирование проекта реконструкции предусмотрено в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы». На капитальный ремонт дома было выделено 72,9 млн рублей. Инициатива проведения капитального ремонта принадлежит жильцам дома, которые оплатили часть затрат на проектную документацию.

Пятиэтажный дом по указанному адресу был сдан в эксплуатацию в 1936 году вместе с трёхэтажными домами № 4, 6, 8, 10 и по задумке предназначался для проживания инженерно-технических работников. Позже среди местных жителей он стал известен как Дом дирекции. Сегодня дома под номерами 2, 4, 6, 8 объединены в «Комплекс домов на улице Ильича, построенных в духе советского конструктивизма», они входят в реестр объектов культурного наследия Свердловской области. Несмотря на охранный статус, здания находятся в плачевном состоянии, а ответственность за их ремонт никто на себя брать не хочет.