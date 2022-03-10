В Нижнем Тагиле дом — памятник конструктивизма отремонтируют за 72,9 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле многоквартирный дом № 2 на улице Ильича отремонтируют за 72,9 миллиона рублей. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Дом является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому подрядчик должен обладать соответствующей квалификацией.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, финансирование проекта реконструкции предусмотрено в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы». Инициатива проведения капитального ремонта принадлежит жильцам дома, которые оплатили часть затрат на проектную документацию.

Пятиэтажный дом по указанному адресу был сдан в эксплуатацию в 1936 году вместе с трёхэтажными домами № 4, 6, 8, 10 и по задумке предназначался для проживания инженерно-технических работников. Позже среди местных жителей он стал известен как Дом дирекции.

Сегодня дома под номерами 2, 4, 6, 8 объединены в «Комплекс домов на улице Ильича, построенных в духе советского конструктивизма», они входят в реестр объектов культурного наследия Свердловской области. Несмотря на охранный статус, здания находятся в плачевном состоянии, а ответственность за их ремонт никто на себя брать не хочет.

Незадолго до открытия аукциона по реставрации дома № 2 в редакцию АН «Между строк» обратилась жительница трёхэтажного дома № 8 на улице Ильича Валентина Александровна, которая обошла уже множество инстанций с требованием отремонтировать дом-памятник. Однако за ремонт дома так никто и не взялся.

Пенсионерка писала запросы и жалобы в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, мэрию, но везде получала ответ о «зоне ответственности другой инстанции».

«В нашем доме живёт много стариков. Мы все хотим жить в нормальных условиях, регулярно платим за все коммунальные услуги. Дом попросту разваливается, никому до этого нет дела. Плановый срок на проведение капитального ремонта установлен на период с 2039 по 2041 год. Мы уже не верим, что дом простоит до этого момента», — говорит женщина.

По словам Валентины Александровны, в дождливое время года жителей верхних этажей трёхэтажки регулярно топит. Кровля находится в плачевном состоянии, а трубы от кирпичных печей, которые были изначально предназначены для отопления дома, разрушаются. В управляющей компании «Жилищно-коммунальное управление», занимающейся обслуживанием дома на улице Ильича, 8, согласились с оценкой состояния дома жильцами. При этом коммунальщики отмечают, что поддерживать в нормальном состоянии дома-памятники по нынешнему законодательству довольно сложно.