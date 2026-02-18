В Нижнем Тагиле горе-отца привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов

Судебные приставы Нижнего Тагила возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя для взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Мужчина долгое время скрывал свои доходы и место работы от ФССП, но в итоге всё равно оказался на скамье подсудимых.

«Отца, судимого неоднократно по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), настолько захватило состояние эйфории, что изыскать средства на уплату алиментов было просто не под силу. Вследствие чего должника осудили по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и приговорили к исправительным работам на полгода. Прежде чем отбывать наказание, мужчине пришлось исполнять все предыдущие приговоры. На это у него ушёл почти год, за который он протрезвел, вернулся в реальность, нашёл работу и вспомнил про свой план под названием “В укрытии”. Он снова стал скрывать доход, работая неофициально, средства на содержание дочери не перечислял. Накопил только за один год задолженность в размере 258 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Чтобы напомнить отцу о его обязанностях, его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Должник отбыл наказание в виде 40 часов обязательных работ и даже совершил несколько переводов на сумму 15 тысяч рублей. Но уголовной ответственности ему избежать не удалось. Его приговорили к шести месяцам принудительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства и на алименты.