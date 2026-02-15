История уральского рока. Часть 7

В 1980 году по Свердловску стали циркулировать слухи о том, что в Ленинграде появился рок-клуб — организация, созданная для легализации концертной деятельности молодых (и не очень) рок-музыкантов. Свердловск музыкальный был взбудоражен: Ленинградский рок-клуб был не какой-то полуподпольной формацией, а официальной структурой, появление которой разрешили городские власти. И музыканты, имевшие контакты с чиновниками свердловского горкома партии и горисполкома, начали подбрасывать «отцам города» идеи создания такого же рок-клуба в Свердловске.

Осенью 1979 года в Ленинграде появилась организация с длинным названием «Городской экспериментальный клуб любителей современной молодёжной музыки», в которую вошли 11 ленинградских рок-групп: «Зеркало», «Дилижанс», «Земляне», «Кронверк», «Яблоко», «Аргонавты», «Пикник», «Россияне», «Мифы», «СЛМР» и «Орнамент». Инициатором создания объединения стал Юрий Байдак — в прошлом студент Ленинградского политехнического института, стиляга, фарцовщик и музыкант группы «Викинги», а в 1979-м — устроитель подпольных концертов эстрадных исполнителей и рок-групп. Прославился он в 1973 году, устроив в столовой Политеха сбор денег в мифический фонд солидарности с народом Чили, где только что случился государственный переворот и к власти пришёл генерал Пиночет. Конечно, никакому чилийскому народу собранные деньги не пошли. Но акция позволила Байдаку познакомиться с такими же предприимчивыми ребятами — музыкантом Юрием Белишкиным и журналистом Михаилом Фридом, которые не без успеха занимались организацией полулегальных концертов. Совместными усилиями это трио организовало первый подпольный рок-фестиваль во Дворце культуры имени Орджоникидзе, а затем и второй в ресторане «Невские берега». Сразу после этого Байдаком заинтересовался КГБ, но каких-то репрессий не последовало. А спустя четыре года в Ленинграде появился «Городской экспериментальный клуб любителей современной молодёжной музыки» под надёжной «крышей» облсовпрофа и, как утверждали злые языки, КГБ.

В 1980 году в Свердловске появилась организация под названием ОМА (Объединение музыкальных ансамблей), которая выступала посредником между заведениями общепита, где играли музыканты, и самими музыкантами. Кафе или рестораны перечисляли деньги в ОМА, а та уже выплачивала музыкантам зарплаты, при этом часть денег оседала на счёте ОМА. Каких-либо «плюшек» для музыкантов эта организация не обещала, кроме одной — решение проблемных вопросов с ВААП (Всесоюзным агентством авторских прав). Просуществовала такая организация недолго, общепиту не особо были нужны такие посредники.

Казалось, что идея создания в Свердловске рок-клуба похоронена раз и навсегда. Но тут появился молодой человек, который не только сам загорелся идеей создания объединения городских рок-музыкантов, но и сумел заинтересовать ею «отцов города» — первых лиц в горисполкоме, горкоме партии и горкоме комсомола. Звали молодого человека Николай Грахов.

Николай Грахов (фото Юлии Чернокошкиной, 1989 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://royallib.com/zip_emu/br/453/453970/i_012.jpg)

Собственно, появился Николай Грахов в Свердловске давно. В 1970 году, по окончании средней школы, Коля Грахов провалил вступительные экзамены в политехнический институт родного Новосибирска и поехал поступать куда глаза глядят, лишь бы не растерять полученные в школе знания. Одним из приоритетных городов для получения образования и профессии он по праву считал Свердловск. Столица Среднего Урала встретила юношу как родного, и он без особого труда поступил на физфак УПИ — Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина). В Свердловск 17-летний Грахов приехал уже вполне сформировавшимся меломаном, воспитанным на лучших образцах советской эстрады и эстрады стран социалистического содружества. Ещё в школе он начал коллекционировать пластинки и собирать вырезки из газет и журналов на тему эстрадной музыки. Он даже умудрился оформить через «Союзпечать» подписку на пару молодёжных журналов из ЧССР (в 60-х и 70-х годах ХХ века была такая возможность у советских граждан). Не мудрено, что первокурсник Грахов сразу стал организовывать в институте танцевальные вечера под два проигрывателя и магнитофон. В институтской многотиражке «За индустриальные кадры» стали регулярно появляться его заметки о гастролях в Свердловске наиболее интересных эстрадных коллективов, а по внутренней радиосети начали транслироваться музыкальные программы, записанные Николаем. Среди учащейся молодёжи и ряда преподавателей он прослыл отзывчивым добряком, готовым совершенно бескорыстно поделиться новинками отечественной и зарубежной поп-музыки.

В 1976 году, уже будучи аспирантом УПИ, Николай Грахов провёл в Свердловске ряд крупных дискотек, которые отличались не только качественным подбором музыки, но и организацией (в том числе порядком на мероприятиях). Первая такая дискотека состоялась 6 мая 1976 года в фойе общежития УПИ (пр. Ленина, 66). Новая форма проведения досуга учащейся молодёжи тут же встретила горячее одобрение со стороны горкома комсомола, а с их подачи и горкома партии. Николая стали приглашать «для оформления вечеров отдыха» для комсомольского актива, где он начал понемногу обрастать нужными связями и знакомствами.

Как-то раз один партийный чиновник подсказал Грахову обратить внимание на общежитие САИ (Свердловского архитектурного института), расположенное в доме № 22 по улице Июльской. По словам чиновника, там собираются творческие молодые люди — художники, поэты, музыканты — но организация досуга там «хромает». Николай пообещал обратить.

Николай Грахов (кадр из видеосюжета, 2024 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://rutube.ru/video/d700be122606598c783321ed64062e1c/?r=plwd)

Общага САИ (ныне Архитектурно-художественного Уральского государственного университета) на Июльской, 22 в конце 70-х — начале 80-х действительно становилась местом, где собиралась прогрессивная молодёжь буквально со всего города. В миру это место именовалось «Джей-ту-ту» (J-22) (от англ. July Street, 22). Тусовались обычно небольшими компаниями по интересам — 10-12человек. Зимой и осенью сидели по комнатам, а весной и летом устраивались на свежем воздухе в окрестностях, и допоздна пели песни под гитару или танцевали до упада под магнитофон. Здесь же стали устраивать импровизированные «квартирники» некоторые рок-музыканты, впоследствии ставшие членами Свердловского рок-клуба.

Николай Грахов стал захаживать в «Джей-ту-ту» и понемногу знакомиться с тамошней публикой. Прежде всего с рок-музыкантами. Эти молодые люди не бренчали на гитарах по подворотням — почти все они уже выбрали для себя дальнейшую дорогу в жизни, связанную с музыкой. Кто-то играл в ресторанных ансамблях, многие учились в Свердловском музыкальном училище имени Чайковского (в миру «Чайник»), а некоторые даже в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского (или попросту в «Консерве»).

Свердловское музучилище имени Чайковского в те годы славилось на весь Союз и некоторыми считалось вторым по престижности после знаменитой Гнесинки за то, что в нём в середине 70-х годов появилось долгожданное эстрадно-джазовое отделение. В первом наборе абитуриентов нового отделения оказались только ресторанные музыканты, которые стремились поступить туда всеми правдами и неправдами: ведь диплом «Чайника» сразу давал статус профессионального музыканта, а значит, обладатель диплома мог претендовать на более высокую ставку.

Во второй и последующие наборы эстрадного отделения попадали уже музыканты, действительно мечтавшие профессионально играть современную музыку. Однако мест на отделении было мало, и конкурс составлял порой до 15 человек на место. Те, кто был похитрее или более информирован, подавали документы на хоровое отделение или народное: на самом деле руководству ресторана или кафе было глубоко плевать эстрадное отделение окончил музыкант или хоровое — главное, диплом.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

