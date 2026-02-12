Общество

«Если бы я запустил двигатель, то её бы там размотало». В Нижнем Тагиле водитель мусоровоза вовремя заметил кошку, сидевшую под мотором машины

12.02.2026 12:43
«Если бы я запустил двигатель, то её бы там размотало». В Нижнем Тагиле водитель мусоровоза вовремя заметил кошку, сидевшую под мотором машины

В Нижнем Тагиле водитель мусоровоза спас кошку, которая спряталась под двигателем машины, сообщили АН «Между строк» в компании «Рифей».

Накануне, 11 февраля, в микрорайоне Малая Кушва мусоровоз медленно ехал от дома к дому по частному сектору. Во время одной из остановок водитель случайно обнаружил под двигателем машины чёрно-белую кошку, которая, вероятно, забралась туда, чтобы спрятаться от собак, пока происходила погрузка мусора.

«Если бы я запустил сейчас двигатель, то кошку бы там размотало. Вовремя заметил. Сидит и не хочет уходить оттуда. Надо как-то ещё до неё добраться», — поделился эмоциями водитель.

Он, не без труда, смог вытащить испуганное животное из моторной части автомобиля. После спасения пушистая пассажирка была отпущена на свободу, не подозревая, какой опасности ей удалось избежать.

Видео: регоператор «Рифей»
Copyright
Telegram mstrok.ru