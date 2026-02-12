«Если бы я запустил двигатель, то её бы там размотало». В Нижнем Тагиле водитель мусоровоза вовремя заметил кошку, сидевшую под мотором машины

В Нижнем Тагиле водитель мусоровоза спас кошку, которая спряталась под двигателем машины, сообщили АН «Между строк» в компании «Рифей».

Накануне, 11 февраля, в микрорайоне Малая Кушва мусоровоз медленно ехал от дома к дому по частному сектору. Во время одной из остановок водитель случайно обнаружил под двигателем машины чёрно-белую кошку, которая, вероятно, забралась туда, чтобы спрятаться от собак, пока происходила погрузка мусора.

«Если бы я запустил сейчас двигатель, то кошку бы там размотало. Вовремя заметил. Сидит и не хочет уходить оттуда. Надо как-то ещё до неё добраться», — поделился эмоциями водитель.

Он, не без труда, смог вытащить испуганное животное из моторной части автомобиля. После спасения пушистая пассажирка была отпущена на свободу, не подозревая, какой опасности ей удалось избежать.