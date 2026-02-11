В российских вузах сократят 47 тысяч платных мест

Минобрнауки сократит 47 тысяч платных мест в российских вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на расширенном заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

«Всего мы планируем сократить 47 тысяч мест. Из них 30,5 тысячи мест — это заочная форма обучения, а очная составляет всего 16,5 тысячи мест», — сказал министр.

По его словам, основные сокращения затронут три направления образования: «Юриспруденция», «Менеджмент и экономика» и «Реклама и связи с общественностью».

В конце января вступил в силу закон, дающий право Минобрнауки регулировать количество платных мест в вузах исходя из реальных потребностей экономики и ситуации на рынке труда.