В России почти треть сотрудников опасаются, что их заменит ИИ в ближайшие два года

Почти треть сотрудников российских компаний и организаций опасаются, что их заменят технологии искусственного интеллекта.

«Уже 29% сотрудников опасаются, что их заменит ИИ в ближайшие два года, — это втрое больше, чем год назад. В итоге работодатели получили более сильную позицию в переговорах с соискателями, а соискателям приходится доказывать свою ценность конкретными навыками и результатами», — рассказала «Известиям» директор по персоналу репутационной компании Sidorin Lab Ольга Ржевская.

По её словам, сейчас в стране меняется ситуация с потребностью в кадрах и в целом ряде отраслей наблюдается переход от рынка соискателя, к рынку работодателя. В течение 2025 года количество вакансий сократилось на 28%, тогда как число активных резюме выросло на 37%. Наиболее напряженная ситуация складывается в профессиях с универсальными функциями, которые поддаются автоматизации. На одну вакансию в маркетинге, рекламе и PR приходится в среднем 27,2 резюме. В IT показатель достигает 20,7, в финансах и бухгалтерии — 12,9.

Также наблюдается рост интереса со стороны работодателей к конкретным навыкам и результатам соискателей и сотрудников, а не к их дипломам. Из профессиональных компетенций в приоритете работа с ИИ, аналитика данных и автоматизация процессов. В числе важнейших личностных качеств работодатели называют адаптивность и умение взаимодействовать с командой.

«Портфолио и практические кейсы сегодня важнее дипломов. Рабочая стратегия — фокус на измеримые результаты, постоянное повышение квалификации и демонстрация навыков работы с технологиями», — отметила эксперт.

При этом по-прежнему сохраняется дефицит специалистов в технических профессиях.

Напомним, 22 сентября 2025 года в составе нового правительства Албании приступил к работе первый в мире ИИ-министр. Одним из 17 членов кабинета стал бот Diella (Солнце), который возглавил Министерство общественных закупок с целью более эффективной борьбы с коррупцией.