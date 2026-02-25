В мэрии Нижнего Тагила рассказали о деталях байк-фестиваля «Демидовские огни»

В администрации Нижнего Тагила состоялось совещание по подготовке и проведению байк-фестиваля «Демидовские огни», запланированного на 17–19 июля 2026 года.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, основными площадками фестиваля станут этнопарк «Ермаково городище», индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» и парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина.

Наиболее яркие моменты фестиваля запланированы на субботу, 18 июля. В этот день байкеры из екатеринбургского мотоклуба «Чёрные ножи» совершат массовый проезд по улицам города. Для гостей Нижнего Тагила проведут экскурсионную программу на заводе-музее. А в центральном городском парке культуры и отдыха организуют сразу несколько видов активностей.

«Предварительный тайминг этого дня таков: в 13:00 байкеры выедут из “Ермакова городища”, в районе 14–15 часов они проедут колонной по центру города, с 15 до 17 часов состоится экскурсия на уникальной индустриальной площадке, которая известна далеко за пределами Уральского региона, а с 17:00 основная фестивальная программа переместится в парк им. А. П. Бондина», — говорится в сообщении .

Хедлайнером фестиваля станет экс-солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Сцену, на которой пройдёт концерт уральских рокеров, установят за КДК «Современник».

«Впервые в городе мы устраиваем байк-фестиваль подобного уровня, организаторами выступает екатеринбургский клуб “Чёрные ножи”, к нам приедут байкеры со всей страны. Не сомневаюсь, что мероприятие получится и пройдёт на самом высоком уровне. Мы с коллегами будем максимально помогать мотоклубу, чтобы все гости, которые приедут в Нижний Тагил, полюбили “Демидовские огни” и фестиваль стал ежегодным», — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, Вадим Самойлов уже был в Нижнем Тагиле. Он выступал на Дне молодёжи в 2022 году.