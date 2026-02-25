В Нижнем Тагиле разыскивают двух девочек-подростков

Полиция Нижнего Тагила устанавливает местонахождение 13-летней Валерии Чистовой, которая накануне, 24 февраля, ушла из дома на улице Жуковского и не вернулась.

Рост пропавшей около 140 см, глаза голубые, телосложение худощавое, волосы короткие русые. Валерия была одета в тёмно-синий пуховик с мехом, чёрную шапку с блёстками, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки с белой полосой. Девочка нуждается в медицинской помощи.

Также, в Нижнем Тагиле разыскивают 14-летнюю Марию Репрынцеву, которая ушла на прогулку и не вернулась.

Согласно ориентировке, пропавшая худощавого телосложения, рост 170 см, волосы тёмно-русые, глаза карие. Была одета в чёрную куртку с белым капюшоном, тёмные джинсы, чёрные укороченные сапоги.

Если вы увидели похожего человека, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8(800)700-54-52 или позвоните в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-68-02.

UPD: НАЙДЕНЫ, ЖИВЫ!