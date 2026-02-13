Тагильский weekend топ-7: летающие лыжники, хоккей, каллиграфия, легендарный фильм «Формула любви» и музыка 2000-х 

О том, чем заняться 13 и 14 февраля

Серёжа не на шутку испугался, когда получил валентинку, ведь он курсант Суворовского училища. Ну а наша традиционная подборка самых интересных мероприятий предстоящего уикенда, на который приходится День святого Валентина, поможет вам выбрать место, где провести праздник в компании любимого человека.

Встреча киноклуба «Искра» (12+)

13 февраля в 18:00

в Доме Окуджавы

Киноклуб «Искра» — это ещё один повод собраться вместе: посмотреть фильмы, поделиться своими впечатлениями. В этот раз ведущая киноклуба Елена Иотова — художница и преподаватель изобразительного искусства — предлагает посмотреть и обсудить фильм «Формула любви» (0+) 1984 года.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина (0+)

14 февраля с 12:00 и 15 февраля с 11:30

в спортивном комплексе «Аист»

Болельщики смогут увидеть личные старты летающих лыжников на большом трамплине (14 февраля) и командные соревнования (15 февраля). Вход свободный.

Турнир по хоккею на Кубок главы администрации Ленинского района (0+)

14 февраля с 13:00

в ФОК «Президентский»

В Нижнем Тагиле всех поклонников хоккея приглашают на захватывающие соревнования, которые состоятся в рамках турнира на Кубок главы администрации Ленинского района. Мероприятие бесплатное, и все желающие могут поддержать свои любимые команды, окунувшись в атмосферу спортивного азарта. В турнире примут участие мужские команды (возраст игроков 30 лет и старше): «Мечта», «Разведчик», «Президентский», «Кристалл» и «НТЗМК».

Мастер-класс по созданию открытки-валентинки (6+)

14 февраля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Организаторы приглашают вас на творческий мастер-класс по созданию романтичной открытки, которая сможет стать отличным подарком на День святого Валентина! Голубка — символ крепкой любви, а внутри валентинки вы напишете красивым каллиграфическим почерком ваше самое сокровенное послание. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Авторская экскурсия по выставке «В танце острого пера» (6+)

14 февраля в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Искусство тагильской художницы, каллиграфа Татьяны Белорусцевой демонстрирует элегантные, лёгкие линии и буквы, в которых чувствуется утончённость, гармония и возвращение к истокам красоты. Автор произведений поделится историей их создания, подарит возможность прикоснуться к поэзии, философии и духовным исканиям, где раскрываются мысли, чувства и мечты. На экскурсии вы можете почувствовать ту истинную любовь, которую испытывает автор к каллиграфии. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Мастер-класс по изготовлению китёнка из эпоксидной смолы (0+)

14 февраля в 16:00

в креативном кластере САМОРО.док

Студия «ЧУДО-ОСТРОВ» приглашает сделать китёнка из эпоксидной смолы. Речь не только об уникальной поделке, но и незабываемом мероприятии сотворчества: ребенок-родитель. Это счастье для ребёнка провести время с любимыми взрослыми. На мастер-классе вас ждут чай, вкусняшки и добрая семейная атмосфера. Запись по телефону: +7(901)852-12-08.

Диджейский сет. Верни мне мои 2000-е (18+)

14 февраля в 16:00

в баре Гора

Вспомните мощную музыку из 2000-ых. Свои сеты исполнят диджеи Anton Mayday, Bessa, Dmitriy Fresh, Sergey Doronin, Naritsyn. Вход — 300 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.