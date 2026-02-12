В Нижнем Тагиле СФР попытался через суд вернуть пособия с 23-летней девушки

Отделение Социального Фонда Российской Федерации по Свердловской области подало иск к 22-летней местной жительнице, требуя вернуть 65 566 рублей 95 копеек. Эти средства были выплачены ей в качестве страховой пенсии по потере кормильца и федеральной социальной доплаты за период с декабря 2022 года по май 2023 года. Причиной иска стало то, что ответчица в ноябре 2022 года отчислилась из колледжа, но не уведомила об этом фонд.

Представитель истца утверждал, что девушка должна была своевременно сообщить об изменении своего статуса, что повлекло бы прекращение выплат. Сама тагильчанка заявила в суде, что ей не объяснили последствия отчисления из учебного заведения.

«По результатам рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Основанием для такого решения послужили следующие факторы: отсутствие доказательств информирования ответчика о необходимости уведомления пенсионного органа об отчислении из учебного заведения, молодой возраст и уровень образования ответчика, отсутствие признаков недобросовестности со стороны ответчика», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Суд сослался на нормы законодательства, согласно которым взыскание излишне выплаченных средств возможно только при наличии счетной ошибки или злоупотреблений со стороны получателя. В соответствии с ГК РФ, суммы пенсии, предоставленные гражданину для обеспечения его жизнедеятельности, не подлежат возврату в случае отсутствия недобросовестности и счётной ошибки со стороны получателя.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение месяца.