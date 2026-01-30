Тагильский weekend топ-6: арт-стендап, вечер живой музыки, экскурсия по Парку скульптуры советского периода, детские праздники и мастер-классы

О том, чем заняться 31 января и 1 февраля

Мэр Нижнего Тагила может чувствовать себя в безопасности, поскольку покушение на него может совершить только бродячая собака. Ну а мы составили для вас нашу традиционную подборку мероприятий на эти тёплые выходные. Проведите время с удовольствием и почувствуйте магию города.

Арт-стендап с Катериной Король (12+)

31 января в 17:30

в креативном кластере САМОРО.док

На встрече искусствовед Катерина Король расскажет много интересного. У вас будет уникальная возможность проследить трагическую судьбу гениального Ван Гога, разобраться в периодах его творчества и подумать, почему он так популярен сегодня. Цена билета — 150 рублей.

Вечер живой музыки (0+)

31 января в 18:00

в ТРЦ Depo

В эту субботу для вас будут звучать аккордеон и скрипка в исполнении дуэта «Милонга».

Детский праздник (0+)

31 января и 1 февраля с 16:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают вас на праздники для малышей с любимыми героями из мультфильмов, сказок и компьютерных игр. В субботу — «Школа секретных агентов и шарик-шоу». В воскресенье — «Барбоскины и фигурки из шариков».

Мастер-класс по изготовлению обвеса (6+)

31 января в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На занятии вы научитесь подбирать детали, которые подойдут под задуманный дизайн и создадите уникальные декоративные элементы, чтобы придать индивидуальность вашему образу. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Экскурсия по Парку скульптуры советского периода (6+)

1 февраля в 13:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В рамках «Марафона любимых экскурсий» Антон Серебренников расскажет историю старинной тагильской застройки, о проекте по созданию «Парка скульптуры советского периода», соцреализме и особенностях типовой советской парковой скульптуры.В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Мастер-класс в творческой студии (12+)

1 февраля в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В рамках мастер-класса вы сможете написать натюрморт с золотом. С собой необходимо взять картон или холст для масляной живописи А4-3 (предварительно покрыть черно-коричневым), карандаш ТМ, кисти синтетика плоские и круглые №2, 3, ткань для обтира кистей, краски масляные набор, пинен, крышечку для разбавителя, палитру. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.