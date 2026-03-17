«Я бывают разные». Верховный суд запретил устанавливать личность автомобилиста по фотографии из базы данных и вернул права водителю, у которого их забрали якобы за пьяную езду

Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел протест заместителя генпрокурора России на решения нижестоящих судебных инстанций по поводу дела о лишении водителя прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. ВС пришёл к выводу, что неправильное установление личности водителя, подозреваемого в нарушении ПДД, является основанием для прекращения административного производства. В результате были возвращены права автомобилисту, именем которого прикрылся настоящий нарушитель ПДД, пишут «Известия».

Ранее в Алтайском крае автоинспекторы остановили водителя, заподозрив его в управлении машиной в нетрезвом виде. У него при себе не оказалось никаких документов, поэтому личность автомобилиста полицейские установили с его слов (он назвал имя своего двоюродного брата), сличив внешность с фотографией в электронной базе данных ГАИ. Освидетельствование показало, что нарушитель находится в состоянии опьянения. В результате суд лишил на полтора года водительского удостоверения и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей тому человеку, именем которого назвался настоящий нарушитель.

При этом, как следует из материалов дела, двоюродный брат нарушителя, в ходе судебного заседания в мировом суде, а также при дальнейших рассмотрениях в районном суде Новосибирска и Восьмом кассационном суде общей юрисдикции заявлял, что не совершал этого правонарушения, поскольку в тот момент находился в другом городе. Тем не менее, все три судебные инстанции на эти доводы не обратили внимания, даже несмотря на то, что в мировом суде автоинспекторы, оформлявшие административные материалы, не смогли достоверно опознать в «нарушителе» остановленного ими автомобилиста.

«Рассмотрев материалы дела и протест заместителя генпрокурора России, Верховный суд признал существенные нарушения, допущенные нижестоящими судами. Документы и другие факты свидетельствует о неправомерности выводов о совершении водителем, чьим именем представился настоящий нарушитель, административного правонарушения, — отметили в Верховном суде.