Военный лётчик тагильчанин Иван Кедун

Если о Дмитрии Кирилловиче Кедуне тагильчане ещё кое-что знают (станция узкоколейки Кедун-Быково названа в честь него и рабкора Григория Быкова, убитых в 1935 году криминальными элементами в период борьбы со спекулянтами и саботажниками), то о его младшем брате Иване до недавнего времени было известно очень мало. Но в 2001 году двое поисковиков нашли близ посёлка Корзуново в Мурманской области остатки самолёта СБ и начали выяснять, что это за самолёт…

Семья Кедун была перевезена в Нижний Тагил из села Печенеги Черниговской губернии в 1827 году для работ на рудниках и Нижнетагильском железоделательном заводе. Глава семейства — Гаврила Прохорович — попал на Меднорудянский рудник, где проработал до конца своих дней плавильщиком. Там же работал и его сын — Кирилл Гаврилович. Семья жила на Ключах, в небольшом доме на улице Ключевской (ныне ул. Штурмовая).

Кирилл Гаврилович Кедун и его жена Анастасия Федоровна

Места для семьи из семи человек (муж, жена и пятеро детей) было немного, но так жили на Ключах все. В 1918 году Кирилл Гаврилович умер, и жить стало тяжелее. Спасали от голода огород, в котором работали старшие дети, и коза, которую пасли младшие. Но в 1923 году умерла и Анастасия Фёдоровна. Старшая из детей — Лидия — смогла устроиться на Высокогорский рудник коногоном и вскоре договорилась с начальником рудника, чтобы на работу приняли и Дмитрия.

Иван Кедун тоже хотел поскорее пойти работать, но старшие сёстры и брат настаивали на другом: «Учись, Вань. Знания — сила. Окончишь школу, выберешь профессию». И Иван учился. Окончил девять классов, два года отучился в ремесленном училище и, наконец, начал работать. Сначала в артели «Пролетарий», затем на Высокогорском руднике чернорабочим. Там же, на руднике, выучился на машиниста паровоза.

Иван Кедун (фото неизв. автора, конец 1920-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

Когда Ивану исполнилось 22 года, его призвали в армию. Это было время, когда по всей стране гремели лозунги «Комсомолец, на самолёт!». Ваня Кедун решил попробовать себя в этом новом и интересном деле и написал заявление. Его отправили в лётную школу в Оренбург. Через год, в 1936-м, первый самостоятельный полёт, а затем 3-я Военная школа лётчиков и летчиков-наблюдателей имени Ворошилова в том же Оренбурге.

В 1938 году Иван Кириллович Кедун, уже в звании старшины, отправился служить в часть, укомплектованную лёгкими бомбардировщиками Р-5. Не прошло и полугода, как часть начали переучивать на новые бомбардировщики СБ. Но прежде Иван съездил в отпуск в родной Нижний Тагил, и женился на девушке, с которой дружил до призыва в армию. Звали её Тамара Шинкаренко.

Иван и Тамара Кедун (фото неизв. автора, 1939 г. / фрагмент ориг. изображения)

Через год у пары родилась дочь, а Иван Кириллович получил звание лейтенанта.

30 ноября 1939-го началась советско-финляндская военная компания, и в январе 1940 года часть, где служил Иван Кедун, перебросили ближе к театру военных действий.

За четыре месяца экипаж самолёта СБ под командованием Ивана Кедуна совершил более 15 боевых вылетов, нанося бомбовые удары по железнодорожным узлам противника и скоплению живой силы и техники в районе Рованиеми, Саданкюля и Ливано. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года Иван Кириллович Кедун был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Вручал высокую награду Родины лично «всесоюзный староста» Михаил Калинин.

Иван Кедун (в первом ряду крайний слева) на награждении в Кремле

15 августа 1940 года лейтенант Иван Кедун был назначен командиром звена 137 ближне-бомбардировочного авиационного полка Ленинградского военного округа. Мирная жизнь продолжалась недолго. 22 июня 1941 года началась война с Германией. Немцы наносили множественные удары по Ленинграду и его пригородам с аэродромов своих союзников — финнов. Особенно активно в первые дни войны использовался аэродром в Луостари, где разместились части 5-го Воздушного флота Люфтваффе. 26 июня советское командование приказало незамедлительно нанести по Луостари ответный удар. 26 июня 1941 года шесть бомбардировщиков СБ, гружёных бомбами ФАБ-100, при поддержке звена истребителей вылетели для нанесения бомбового удара по аэродрому Луостари. Из-за сложных условий, при облачности 8-10 баллов, лётчики были вынуждены работать с малых высот — 400-600 метров. При заходе на цель прямым попаданием зенитного снаряда СБ лейтенанта Кедуна был подбит. Самолёт упал недалеко от аэродрома, в лесу. Экипаж погиб. Однако, так как подтвердить гибель экипажа не представлялось возможным, пилотов объявили без вести пропавшими.

После войны военный городок Луостари оказался на территории Советского Союза. Но активных поисковых действий в районе бывшего аэродрома не велось: боёв за Луостари не было, и интереса для местных поисковиков он не представлял. Но летом 2001 года двое молодых людей из посёлка Заполярный Мурманской области случайно наткнулись в лесу под посёлком Корзуново на остатки советского самолёта. Им удалось отыскать ведомую шестерню редуктора одного из двигателей, а на ней — дублированный серийный номер двигателя. Номер отправили известному питерскому поисковику Илье Прокофьеву, и тот ответил: «Самолёт СБ 2\67 с моторами М-103\913-1118, 913-1035 из состава 137 СБАП 1 САД не вернулся с боевого задания из района Луостари 26 июня 1941 года. Экипаж три человека: летчик лейтенант Кедун И. К., штурман лейтенант Моргунов Г. С., стрелок-радист младший сержант Марков Б. А».

Поисковики продолжили поиски. Сначала попытались установить, попал ли кто-либо из экипажа в плен к финнам. Илья Прокофьев через финского военного историка Карла Геуста установил, что никто из членов экипажа сбитого бомбардировщика не значится в списках советских военнопленных, оказавшихся в финском плену.

В сентябре 2017 года в Мурманской области была проведена мемориальная экспедиция «Заполярье–2017», в ходе которой поисковыми группами «Прерванный полёт», «Икар» и «Петсамо» были установлены восемь памятных знаков советским летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Один из памятных знаков был установлен на месте гибели экипажа Ивана Кедуна. Так же имя тагильчанина было увековечено на мемориале в Долине Славы, в Мурманской области.

Иван Кириллович Кедун (фото неизв. автора, 1941 г. / фрагмент ориг. изображения)

Прямых потомков у Ивана Кирилловича не осталось. Дочь Светлана трагически погибла в возрасте 18 лет. В 1998 году ушла из жизни его жена, Тамара Григорьевна. А дом семьи Кедун всё ещё стоит на улице Штурмовой (ул. Штурмовая, д. 50).

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Е. Дубровина (сайт Всероссийское Генеалогическое Древо)

— интернет-портал Тагил-пресс (https://tagil-press.ru/publications/41984/41984)