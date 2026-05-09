Военный лётчик тагильчанин Иван Кедун

Если о Дмитрии Кирилловиче Кедуне тагильчане ещё кое-что знают (станция узкоколейки Кедун-Быково названа в честь него и рабкора Григория Быкова, убитых в 1935 году криминальными элементами в период борьбы со спекулянтами и саботажниками), то о его младшем брате Иване до недавнего времени было известно очень мало. Но в 2001 году двое поисковиков нашли близ посёлка Корзуново в Мурманской области остатки самолёта СБ и начали выяснять, что это за самолёт…
Семья Кедун была перевезена в Нижний Тагил из села Печенеги Черниговской губернии в 1827 году для работ на рудниках и Нижнетагильском железоделательном заводе. Глава семейства — Гаврила Прохорович — попал на Меднорудянский рудник, где проработал до конца своих дней плавильщиком. Там же работал и его сын — Кирилл Гаврилович. Семья жила на Ключах, в небольшом доме на улице Ключевской (ныне ул. Штурмовая).
Места для семьи из семи человек (муж, жена и пятеро детей) было немного, но так жили на Ключах все. В 1918 году Кирилл Гаврилович умер, и жить стало тяжелее. Спасали от голода огород, в котором работали старшие дети, и коза, которую пасли младшие. Но в 1923 году умерла и Анастасия Фёдоровна. Старшая из детей — Лидия — смогла устроиться на Высокогорский рудник коногоном и вскоре договорилась с начальником рудника, чтобы на работу приняли и Дмитрия.
Иван Кедун тоже хотел поскорее пойти работать, но старшие сёстры и брат настаивали на другом: «Учись, Вань. Знания — сила. Окончишь школу, выберешь профессию». И Иван учился. Окончил девять классов, два года отучился в ремесленном училище и, наконец, начал работать. Сначала в артели «Пролетарий», затем на Высокогорском руднике чернорабочим. Там же, на руднике, выучился на машиниста паровоза.
Когда Ивану исполнилось 22 года, его призвали в армию. Это было время, когда по всей стране гремели лозунги «Комсомолец, на самолёт!». Ваня Кедун решил попробовать себя в этом новом и интересном деле и написал заявление. Его отправили в лётную школу в Оренбург. Через год, в 1936-м, первый самостоятельный полёт, а затем 3-я Военная школа лётчиков и летчиков-наблюдателей имени Ворошилова в том же Оренбурге.
В 1938 году Иван Кириллович Кедун, уже в звании старшины, отправился служить в часть, укомплектованную лёгкими бомбардировщиками Р-5. Не прошло и полугода, как часть начали переучивать на новые бомбардировщики СБ. Но прежде Иван съездил в отпуск в родной Нижний Тагил, и женился на девушке, с которой дружил до призыва в армию. Звали её Тамара Шинкаренко.
Через год у пары родилась дочь, а Иван Кириллович получил звание лейтенанта.
30 ноября 1939-го началась советско-финляндская военная компания, и в январе 1940 года часть, где служил Иван Кедун, перебросили ближе к театру военных действий.
За четыре месяца экипаж самолёта СБ под командованием Ивана Кедуна совершил более 15 боевых вылетов, нанося бомбовые удары по железнодорожным узлам противника и скоплению живой силы и техники в районе Рованиеми, Саданкюля и Ливано. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года Иван Кириллович Кедун был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Вручал высокую награду Родины лично «всесоюзный староста» Михаил Калинин.
15 августа 1940 года лейтенант Иван Кедун был назначен командиром звена 137 ближне-бомбардировочного авиационного полка Ленинградского военного округа. Мирная жизнь продолжалась недолго. 22 июня 1941 года началась война с Германией. Немцы наносили множественные удары по Ленинграду и его пригородам с аэродромов своих союзников — финнов. Особенно активно в первые дни войны использовался аэродром в Луостари, где разместились части 5-го Воздушного флота Люфтваффе. 26 июня советское командование приказало незамедлительно нанести по Луостари ответный удар. 26 июня 1941 года шесть бомбардировщиков СБ, гружёных бомбами ФАБ-100, при поддержке звена истребителей вылетели для нанесения бомбового удара по аэродрому Луостари. Из-за сложных условий, при облачности 8-10 баллов, лётчики были вынуждены работать с малых высот — 400-600 метров. При заходе на цель прямым попаданием зенитного снаряда СБ лейтенанта Кедуна был подбит. Самолёт упал недалеко от аэродрома, в лесу. Экипаж погиб. Однако, так как подтвердить гибель экипажа не представлялось возможным, пилотов объявили без вести пропавшими.
После войны военный городок Луостари оказался на территории Советского Союза. Но активных поисковых действий в районе бывшего аэродрома не велось: боёв за Луостари не было, и интереса для местных поисковиков он не представлял. Но летом 2001 года двое молодых людей из посёлка Заполярный Мурманской области случайно наткнулись в лесу под посёлком Корзуново на остатки советского самолёта. Им удалось отыскать ведомую шестерню редуктора одного из двигателей, а на ней — дублированный серийный номер двигателя. Номер отправили известному питерскому поисковику Илье Прокофьеву, и тот ответил: «Самолёт СБ 2\67 с моторами М-103\913-1118, 913-1035 из состава 137 СБАП 1 САД не вернулся с боевого задания из района Луостари 26 июня 1941 года. Экипаж три человека: летчик лейтенант Кедун И. К., штурман лейтенант Моргунов Г. С., стрелок-радист младший сержант Марков Б. А».
Поисковики продолжили поиски. Сначала попытались установить, попал ли кто-либо из экипажа в плен к финнам. Илья Прокофьев через финского военного историка Карла Геуста установил, что никто из членов экипажа сбитого бомбардировщика не значится в списках советских военнопленных, оказавшихся в финском плену.
В сентябре 2017 года в Мурманской области была проведена мемориальная экспедиция «Заполярье–2017», в ходе которой поисковыми группами «Прерванный полёт», «Икар» и «Петсамо» были установлены восемь памятных знаков советским летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Один из памятных знаков был установлен на месте гибели экипажа Ивана Кедуна. Так же имя тагильчанина было увековечено на мемориале в Долине Славы, в Мурманской области.
Прямых потомков у Ивана Кирилловича не осталось. Дочь Светлана трагически погибла в возрасте 18 лет. В 1998 году ушла из жизни его жена, Тамара Григорьевна. А дом семьи Кедун всё ещё стоит на улице Штурмовой (ул. Штурмовая, д. 50).
Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».
По материалам:
— Е. Дубровина (сайт Всероссийское Генеалогическое Древо)
— интернет-портал Тагил-пресс (https://tagil-press.ru/publications/41984/41984)