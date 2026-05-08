Слесари «Водоканала-НТ» достали из колодца пятиметрового игрушечного удава (ВИДЕО)

5 мая при прочистке системы водоотведения на улице Энтузиастов, 91, в одном из канализационных колодцев специалисты ООО «Водоканал-НТ» обнаружили большую мягкую игрушку — удава. Именно она вызвала засор в сети водоотведения. В тот же день слесари прочистили колодцы и устранили аварийную ситуацию.

«В очередной, на этот раз уже чья-то шутка, стала причиной умышленного повреждения системы водоотведения. На устранение одной заявки уходит от 1 часа и более, в зависимости от сложности засорения. При устранении засоров слесари проверяют не только колодец, который засорен, а всю линию — это примерно 6-7 колодцев, находящихся рядом», — сообщают в пресс-службе «Водоканала-НТ».

В компании напоминают, что согласно статье 7.7 КоАП РФ, повреждение объектов и систем водоснабжения и водоотведения наказывается штрафом: на граждан — от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.