«Джентльмена удачи» из Нижнего Тагила, который после ограбления кондитерской пошёл обмывать добычу в бар, отправили в колонию строгого режима 

Жителя Нижнего Тагила, прославившегося кражей тортов из кондитерской в центре города, приговорили к тюремному заключению. Как выяснилось, 39-летний Игорь Беспалов оказался не только любителем сладкого, но и рецидивистом с богатым опытом мелких краж.

В минувший вторник, 5 мая, Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным в двух кражах с проникновением, одна из которых — с хищением денег с банковского счёта (п. «б» ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

«В конце сентября 2025 года Беспалов проник в пункт выдачи Ozon и унёс шуруповёрт за 5 тысяч рублей, который позже вернул. В ноябре — в кондитерскую “Бабкин торт”. Оттуда забрал iPhone, три торта, 14 437 рублей наличными и банковскую карту. Сразу после этого в трёх магазинах и баре расплачивался чужой картой за алкоголь и закуски, списав 15 008 рублей. Общий ущерб по второму эпизоду составил почти 48 тысяч рублей. Часть похищенного изъяли сотрудники полиции при задержании прямо в баре», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

С учётом рецидива суд назначил Игорю Беспалову 1 год 8 месяцев лишения свободы по одному эпизоду и 2 года — по другому.

По совокупности преступлений и с учётом предыдущего приговора Тагилстроевского районного суда, окончательно мужчине определено 3 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Беспалов взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.